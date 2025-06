En Huánuco, una joven madre de familia continúa con la búsqueda de su hijo de 5 años, quien lleva 2 meses desaparecido. Según informes policiales, el menor desapareció junto con su padre tras haber asistido a una fiesta en Tingo María.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El día de la desaparición, la madre llamó a su cónyuge, mas no obtuvo respuesta: "Teníamos comunicación, y él no me contesta las llamadas ni los mensajes. Digo, él estará atendiendo al bebé. Al medio día, le llamo y nada me contesta", contó Grecia Vitiri a medios locales.

Madre intensifica búsqueda de su hijo tras hallazgo del cuerpo del padre

La mujer conservaba la esperanza de hallar a sus familiares con vida. Sin embargo, el cuerpo de su pareja, Mikael Segovia Crispín (25), fue encontrado en el río Aucayacu sin rastros del menor. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal en Tingo María, el joven falleció debido a asfixia por sumersión, informó Uranio Tv Noticias.

Tras el lamentable hallazgo, Vitiri comenzó a recorrer morgues y nosocomios de la zona. "Todo el día hemos andado buscando en morgues, en los hospitales. Hemos andado buscando en todo lado. No se sabe nada". Además, pese a la denuncia impuesta en la comisaría, la joven refiere que no ha recibido el apoyo necesario.

Menor estaría siendo víctima de maltrato infantil en Arequipa

La progenitora optó por pegar fotografías de su hijo de 5 años en postes y árboles para obtener alguna respuesta. En esa línea, recibió mensaje vía Facebook, que revelaron la posible ubicación del niño en Chala, Arequipa, donde podría estar siendo víctima de maltrato infantil.

"Lo tienen en Chala, Arequipa. Lo tienen a mi hijo un payaso y una mujer que le hace vestir de payasito a mi hijo. Le hace vender caramelos, dulces. Incluso, lo maltratan, le pegan. Así narran las personas que lo han visto", declaró a medios.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.