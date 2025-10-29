Video viral de policía disparando a dos ladrones no fue en Huánuco: el hecho ocurrió en Brasil

LO FALSO

Video viral de policía disparando a dos ladrones tras intentar robar una motocicleta ocurrió en Huánuco

LO VERDADERO

El video fue difundido por los noticieros brasileños 'Brasil Urgente' y 'Balanço Geral' los días 31 de julio y 1 de agosto de 2025, donde se señala como lugar de los hechos el distrito de São Vicente, ubicado en la costa del estado de São Paulo, Brasil.

La grabación muestra a un policía fuera de servicio que interviene con disparos tras presenciar un intento de robo a una ciudadana. Producto de la intervención, uno de los delincuentes resultó herido y el otro falleció.

El Perú atraviesa una grave crisis de inseguridad ciudadana. Entre enero y septiembre de 2025, se reportaron 20.705 denuncias por extorsión, lo que representa un incremento del 28,8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este deterioro en la seguridad pública, agudizado por el atentado armado contra integrantes de la agrupación musical Agua Marina, desembocó en la vacancia de Dina Boluarte como presidenta de la República.

Además, en marzo de 2025, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Huánuco solicitó al entonces gobierno de Boluarte la declaración del estado de emergencia en dicha región, debido al aumento sostenido de la criminalidad. No obstante, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha emitido dicha declaratoria.

En ese contexto, se viralizó en redes sociales un video que supuestamente habría sido grabado en Huánuco. En las imágenes se observa a dos delincuentes que llegan en una motocicleta e intentan robarle una moto a otro ciudadano. No obstante, un cuarto individuo interviene y frustra el asalto al disparar contra los agresores. El video viene intervenido con el siguiente mensaje: "En Huánuco ya empezaron a limpiar a estos parasitos de la sociedad, les avisamos pero no entendieron". Sin embargo, el hecho en realidad ocurrió en São Paulo, Brasil.

Video viral de policía disparando a dos ladrones no fue en Huánuco: el hecho ocurrió en Brasil

Policía dispara a delincuentes tras presenciar un robo en São Paulo, Brasil

Un video editado, cuyo origen fue atribuido falsamente a la ciudad de Huánuco, se difundió ampliamente en Facebook, TikTok y YouTube. Su versión más viral alcanzó 3,4 millones de reproducciones, más de 6.700 comentarios y más de 10.000 compartidos. No obstante, el material original fue emitido por diversos noticieros brasileños.

El medio 'Brasil Urgente' publicó en su canal de YouTube, el 31 de julio de 2025, un fragmento de su noticiero transmitido por señal abierta, bajo el título: "Un policía dispara a delincuentes tras presenciar un robo en la costa de São Paulo | Brasil Urgente". En las imágenes se observa la misma escena difundida en redes, pero completa y en formato vertical.

El noticiero 'Brasil Urgente' publicó el 31 de julio de 2025 la noticia titulada: 'Policía dispara a delincuentes tras presenciar un robo en la costa de São Paulo'.

Según el reporte del noticiero, el autor de los disparos fue un policía fuera de servicio, quien abatió a uno de los delincuentes y dejó herido al otro en el distrito de São Vicente, ubicado en la costa del estado de São Paulo, Brasil.

Asimismo, el programa 'Balanço Geral' (traducido como Balance General en español) cubrió el mismo hecho, el 1 de agosto de 2025 mostró los mismas imagenes y narró los mismos acontecimientos. En el video se observa con claridad a dos sujetos que llegan en una motocicleta roja para asaltar a una mujer vestida con polo blanco, quien se encuentra sobre su moto, cerca de un auto del color rojo. El intento de robo es frustrado por un policía fuera de servicio que, vestido de negro, repele el asalto con disparos

Video falso / Reportaje de Balanço Geral

Video falso / Reportaje de Balanço Geral

Conclusión:

En síntesis, el video original fue difundido por medios brasileños el 31 de julio y el 1 de agosto de 2025, donde se informa que los hechos ocurrieron en São Vicente, en la costa de São Paulo. La grabación muestra a un policía fuera de servicio que interviene con disparos tras presenciar un intento de robo a una ciudadana. Por lo tanto, el video viral que muestra a un supuesto agente disparando a dos ladrones no corresponde a un hecho ocurrido en Huánuco, sino a un incidente registrado en Brasil.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.