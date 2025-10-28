Hallan cuerpo sin vida de hombre sobre una boya en medio del mar frente al Castillo de Chancay

Un pescador local encontró el cuerpo sin vida de un hombre encima de una boya en medio del mar. Se espera la confirmación de la identidad del fallecido. Foto: ChancayD'Impacto

Durante la mañana de este martes 28 de octubre, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado sobre una boya en medio del mar cerca al reconocido Castillo de Chancay. De acuerdo a la información preliminar, el cadáver sería de un pescador, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 4 de septiembre.

Al respecto, las autoridades de la jurisdicción trasladaron el cuerpo sin vida del hombre hacia el muelle artesanal del puerto de Chancay, en donde estaban familiares y testigos. Tras ello, el cadáver fue llevado hacia la morgue para la identificación y diligencias del caso.

Según reportes iniciales de medios locales, el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición por un pescador de la zona, quien dio aviso a los guardacostas durante el lunes 27 de octubre, pero no lo encontraron. Recién este martes 28 de octubre, la Capitanía logró ubicar el cadáver. Las investigaciones determinarán la identidad del fallecido.

En medio de decenas de personas, el cuerpo sin vida fue trasladado hacia un patrullero para posteriormente llevarlo a la morgue. "Yo lo encontré ayer a las 2 p. m., llamé a Capitanía, pero no lo encontraron. Ahora llamé y de nuevo lo encontré. La Capitanía recién ha llegado y lo han encontrado", sostuvo el pescador, que halló el cuerpo sin vida.

