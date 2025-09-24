HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

El túnel a traviesa bosque muy húmedo premontano tropical que es hogar de aves endémicas como la Chestnut Antpitta. Es un recorrido lleno de biodiversidad y maravillas naturales que muestra lo mejor del Perú.

El asombroso Túnel Carpish enlaza la sierra y la selva en Perú.
El asombroso Túnel Carpish enlaza la sierra y la selva en Perú. | Foto: Composición LR/IA.

En lo profundo de la región Huánuco, en el distrito de Chinchao, se esconde un paraíso natural que pocos viajeros conocen: la ruta peatonal del Túnel Carpish. El acceso comienza en el kilómetro 46.6 de la carretera 18A, camino a Tingo María, justo después de atravesar un túnel de 400 metros que corta la cordillera Carpish y marca un cambio sorprendente: de un lado, el clima de la sierra; del otro, la humedad cálida de la selva alta.

Ese contraste climático convierte al área en un corredor biológico de gran importancia, donde el bosque nublado se mezcla con chacras de hortensias que, desde 2016, han ido ocupando parte del paisaje. Una maravilla que atrae a miles de turistas y que incluso suele ser desconocido por muchos.

Túnel Carpish una maravilla que une la sierra y la selva en Perú

El recorrido, durante el Túnel Carpish, está flanqueado por árboles cubiertos de epífitas, arbustos y bambú chusquea. Se trata de un ecosistema catalogado como bosque muy húmedo premontano tropical, donde la niebla y la lluvia constante conviven con un mosaico de cultivos y con la presencia de aves únicas. Entre ellas, destacan especies como la Chestnut Antpitta, el Peruvian Wren o la Yellow-scarfed Tanager, junto a otras aves endémicas.

Sin embargo, la riqueza de Carpish no es nueva. Entre 1974 y 1975, una expedición del Museo de Zoología de la Universidad Estatal de Luisiana, encabezada por un joven Ted Parker III, recorrió la zona desde el poblado de Acomayo, descubriendo especies nunca antes registradas. Ese valor científico y biológico fue reconocido décadas más tarde: el 6 de mayo de 2016, el Bosque Montano de Carpish fue declarado Área de Conservación Regional (ACR), con una extensión de 124,039.85 hectáreas.

Actualmente, caminar desde el túnel es una experiencia que mezcla historia, ciencia y naturaleza. Bandadas mixtas suelen acompañar a los visitantes mientras atraviesan este bosque húmedo, un lugar donde la cordillera respira biodiversidad y donde, pese al avance de los cultivos, la magia del Carpish sigue viva.

