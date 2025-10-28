HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Transportistas y compañeros de chofer asesinado en Callao exigen presencia de José Jerí: “Ten el valor de venir”

La Policía Nacional restablece el tránsito en la avenida Néstor Gambetta tras horas de bloqueo, utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Transportistas exigieron medidas de urgencia al gobierno para detener la ola de criminalidad.
Transportistas exigieron medidas de urgencia al gobierno para detener la ola de criminalidad. | Composición LR

El asesinato de José Johnny Esqueche Ningles (47), trabajador de la empresa de transporte público Liventur, provocó una jornada de protesta en el Callao. Transportistas y vecinos de la zona bloquearon durante horas la avenida Néstor Gambetta para exigir acciones inmediatas del Gobierno frente al incremento de la criminalidad, en pleno estado de emergencia.

Compañeros transportistas de José Esqueche demandaron la intervención inmediata del presidente de la República, José Jerí, para reducir la inseguridad ciudadana en el primer puerto.

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: liberan av. Néstor Gambetta tras enfrentamientos con la Policía

Transportistas exigen presencia de José Jerí

Representantes del gremio de transportistas declararon a La República y solicitaron que el presidente Jerí se acerque para atender sus demandas, de lo contrario, continuarían con las protestas. Uno de los voceros dirigió un mensaje directo al jefe de Estado, en plena protesta: “Le hago un clamor bien grande, ante todos los transportistas. Por favor, ten el valor de venir para calmar todo esto, porque esto se va a hacer grande”.

“Ten el valor de venir para darnos soluciones a nosotros, los transportistas”, exigió públicamente otro vocero, mientras los manifestantes eran reprimidos con gases lacrimógenos.

Por otro lado, varias mujeres denunciaron abusos por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Aseguraron que los agentes utilizaron la fuerza de manera desproporcionada. “Nos han metido palo”, afirmó una de ellas. Otras manifestantes también relataron que fueron golpeadas con garrotes sin razón aparente.

Crisis en las cárceles: 22 servidores del Inpe han sido asesinados

Policía desbloquean la avenida Néstor Gambetta

Después de más de dos horas de bloqueo, las autoridades lograron restablecer el tránsito en la avenida Néstor Gambetta con dirección a Ventanilla. La Policía utilizó medidas de dispersión para desbloquear la vía.

Los agentes utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y formaron cordones de seguridad para evitar nuevos bloqueos. A pesar de la resistencia inicial, las y los conductores se retiraron poco a poco, lo que permitió reanudar el flujo vehicular de manera gradual.

