HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
Sociedad

Paro de transportistas en Callao: bloquean vías y buses apagan motores tras asesinato de chofer

Conductores realizan un apagado de motores como muestra de protesta, denunciando que se sienten desprotegidos frente a la ola de asesinatos de choferes a manos de extorsionadores.

Transportistas realizan apagado de motores tras asesinato de chofer en el Callao. Foto: Vania Ramos/La República
Transportistas realizan apagado de motores tras asesinato de chofer en el Callao. Foto: Vania Ramos/La República

En el Callao, transportistas bloquearon la avenida Néstor Gambetta en protesta por el asesinato de un chofer de la empresa Liventur registrado la noche del martes 27 de octubre, generando retrasos y obligando a algunos pasajeros a descender de las unidades y colectivos que circulan por la vía.

Nota en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Transportistas anuncian paro nacional en noviembre y cuestionan estado de emergencia de José Jerí: “La situación se ha agravado”

Transportistas anuncian paro nacional en noviembre y cuestionan estado de emergencia de José Jerí: “La situación se ha agravado”

LEER MÁS
Gremios analizan la posibilidad de un paro tras seguida de ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo

Gremios analizan la posibilidad de un paro tras seguida de ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo

LEER MÁS
Más de 80 conductores de los buses de Translicsa suspenden servicio tras tercer atentado del año en San Martín de Porres

Más de 80 conductores de los buses de Translicsa suspenden servicio tras tercer atentado del año en San Martín de Porres

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

LEER MÁS
Transportistas anuncian paro nacional en noviembre y cuestionan estado de emergencia de José Jerí: “La situación se ha agravado”

Transportistas anuncian paro nacional en noviembre y cuestionan estado de emergencia de José Jerí: “La situación se ha agravado”

LEER MÁS
Joven madre pierde útero y ovarios tras presunta negligencia en Hospital Santa Rosa del Minsa: "Me destruyeron la vida"

Joven madre pierde útero y ovarios tras presunta negligencia en Hospital Santa Rosa del Minsa: "Me destruyeron la vida"

LEER MÁS
Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

LEER MÁS
Crisis en las cárceles: 22 servidores del Inpe han sido asesinados

Crisis en las cárceles: 22 servidores del Inpe han sido asesinados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tía María: agricultores de Arequipa buscan suspender proyecto minero a través de medida cautelar

VRAEM: Colapsa puente modular que estaba punto de ser inaugurado en la provincia de La Mar, en Ayacucho

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Sociedad

VRAEM: Colapsa puente modular que estaba punto de ser inaugurado en la provincia de La Mar, en Ayacucho

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

Casos de rabia en Perú no son atendidos con urgencia: mordeduras de animales se incrementa en Arequipa y la Amazonía

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025