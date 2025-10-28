Paro de transportistas en Callao: bloquean vías y buses apagan motores tras asesinato de chofer
Conductores realizan un apagado de motores como muestra de protesta, denunciando que se sienten desprotegidos frente a la ola de asesinatos de choferes a manos de extorsionadores.
Transportistas realizan apagado de motores tras asesinato de chofer en el Callao. Foto: Vania Ramos/La República
En el Callao, transportistas bloquearon la avenida Néstor Gambetta en protesta por el asesinato de un chofer de la empresa Liventur registrado la noche del martes 27 de octubre, generando retrasos y obligando a algunos pasajeros a descender de las unidades y colectivos que circulan por la vía.
Nota en desarrollo...