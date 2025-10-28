HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Conductores confrontan a Policía tras el asesinato de chofer en el Callao durante estado de emergencia: "¿Acaso estuviste ahí?"

En señal de protestas, diversas empresas de transporte público decidieron bloquear las principales avenidas del Callao.

Transportistas en el Callao confrontan a Policía.
Transportistas en el Callao confrontan a Policía. | Composición LR

Un grupo de conductores de transporte público paralizó sus actividades y tomó las principales vías del Callao para exigir justicia, luego de que José Johnny Esqueche Ningles (47), trabajador de la empresa Liventur, fuera asesinado por presuntos extorsionadores en la avenida Néstor Gambetta, en pleno estado de emergencia.

La muerte del conductor desató la reacción por parte de los transportistas y colegas de Esqueche, quienes reclamaron la ausencia de protección policial y responsabilizaron a las autoridades por no frenar las extorsiones en el primer puerto. “¿Acaso estuviste ahí?”, increpó una mujer con el rostro cubierto a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Transportistas se enfrentan a policías en el Callao

El asesinato de José Esqueche, conocido por sus colegas como 'Brujito', ocurrió la noche del lunes 27 de octubre mientras cumplía su ruta por la avenida Néstor Gambetta. Horas después del ataque, conductores de diferentes empresas se congregaron en la zona para encarar a los policías que impedían el bloqueo de las vías.

Algunos, portando mascarillas por temor a represalias, aseguraron ser víctimas constantes de amenazas. Las cámaras de Latina captaron el momento en que uno de ellos mostró su carné de identificación a los policías mientras denunciaba la "inacción de la PNP". “No confío en ti”, expresó al negarse a mostrar su DNI durante un control de identidad.

Otros transportistas cuestionaron a los efectivos por no estar presentes durante el atentado. "¿Acaso atraparon al asesino?", cuestionó uno de ellos. “Nos cobran cinco soles por día, incluso si no trabajamos”, declaró una mujer a la prensa.

Transportistas bloquean calles y avenidas en el Callao

La protesta escaló durante la madrugada del martes 28 de octubre, cuando diversas líneas de transporte bloquearon las principales avenidas del Callao. Los conductores detuvieron sus unidades como medida de protesta y anunciaron un “apagón de motores” en rechazo al aumento de asesinatos y amenazas.

El paro afectó a cientos de pasajeros, quienes quedaron varados entre Ventanilla y las intersecciones de las avenidas Faucett con Tomás Valle. Entre las empresas participantes estuvieron Roma, Liventur, Etpevesa, Aries CT, Aleluya y JV.

