La OCDE recopiló el gasto per cápita en salud de los cuatro países de América Latina que pertenecen a la organización. | Foto: composición LR/IA

El informe 'Panorama de la salud 2025' de la OCDE contiene los indicadores sobre la salud de la población y el desempeño del sistema de sanidad en los miembros de la organización internacional. De esta manera, comparte información sobre los factores de riesgo, el acceso y la calidad de la atención en salud, los recursos disponibles, entre otros datos.

En particular, la publicación revela el país de América Latina que tiene el mayor gasto per cápita en salud, según las últimas estadísticas nacionales oficiales. Por ejemplo, el monto del primer lugar duplica el saldo del cuarto puesto, con una diferencia que supera los US$2.000.

El país de Latinoamérica que más gasta en salud por cada ciudadano

Chile lidera el gasto per cápita entre los cuatro miembros de América Latina que pertenecen a la OCDE, con un monto que se acerca a los US$3.800. Además, esta cantidad equivale al 10,5% del Producto Interno Bruto del país sudamericano. Sin embargo, el dato chileno es inferior al promedio de la organización.

Promedio de la OCDE: US$5.967

Chile: US$3.749

Costa Rica: US$1.935

Colombia: US$1.877

México: US$1.588

Con respecto al personal sanitario, en Chile hay 3,3 médicos con licencia por cada 1.000 habitantes y 4,4 enfermeras en ejercicio. Asimismo, hay 72 farmacéuticos por cada 100.000 personas. En los tres casos, nuevamente se ubican por debajo de la media de la OCDE.

Resultados de Chile en el informe de la OCDE

En el campo del estado de salud, la esperanza de vida fue de 81,6 años, 0,5 años más que el promedio de la OCDE. Por su parte, la mortalidad prevenible fue de 151 por 100.000 y el 6,1% de los chilenos calificaron su salud como mala o muy mala.

Dentro de lo que son factores de riesgo para la salud, la prevalencia de personas que fuman diariamente en Chile fue del 16%. El 40% de los adultos en Chile no realizaba suficiente actividad física y la prevalencia de la obesidad autorreportada fue del 31%.

A su vez, el 97% de la población está cubierta por un conjunto básico de servicios y el 44% de los ciudadanos se mostró satisfecho con la disponibilidad de atención médica de calidad. En términos de cobertura financiera, el 59% del gasto en Chile se cubrió con pago anticipado obligatorio.