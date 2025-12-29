HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

OCDE aclara cuál es el país de Latinoamérica que más gasta en salud por ciudadano: no es Colombia ni Costa Rica

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos compartió el balance del gasto per cápita en salud de los cuatro países latinoamericanos que pertenecen al bloque de las economías más avanzadas.

La OCDE recopiló el gasto per cápita en salud de los cuatro países de América Latina que pertenecen a la organización.
La OCDE recopiló el gasto per cápita en salud de los cuatro países de América Latina que pertenecen a la organización. | Foto: composición LR/IA

El informe 'Panorama de la salud 2025' de la OCDE contiene los indicadores sobre la salud de la población y el desempeño del sistema de sanidad en los miembros de la organización internacional. De esta manera, comparte información sobre los factores de riesgo, el acceso y la calidad de la atención en salud, los recursos disponibles, entre otros datos.

En particular, la publicación revela el país de América Latina que tiene el mayor gasto per cápita en salud, según las últimas estadísticas nacionales oficiales. Por ejemplo, el monto del primer lugar duplica el saldo del cuarto puesto, con una diferencia que supera los US$2.000.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Asia tendrá una nueva superpotencia: competirá con China para ser el nuevo motor de la economía mundial

lr.pe

El país de Latinoamérica que más gasta en salud por cada ciudadano

Chile lidera el gasto per cápita entre los cuatro miembros de América Latina que pertenecen a la OCDE, con un monto que se acerca a los US$3.800. Además, esta cantidad equivale al 10,5% del Producto Interno Bruto del país sudamericano. Sin embargo, el dato chileno es inferior al promedio de la organización.

  • Promedio de la OCDE: US$5.967
  • Chile: US$3.749
  • Costa Rica: US$1.935
  • Colombia: US$1.877
  • México: US$1.588

Con respecto al personal sanitario, en Chile hay 3,3 médicos con licencia por cada 1.000 habitantes y 4,4 enfermeras en ejercicio. Asimismo, hay 72 farmacéuticos por cada 100.000 personas. En los tres casos, nuevamente se ubican por debajo de la media de la OCDE.

PUEDES VER: Top 10 de países con la inflación más alta cuando acabe 2025: América Latina ocupa los primeros puestos, según la OCDE

lr.pe

Resultados de Chile en el informe de la OCDE

En el campo del estado de salud, la esperanza de vida fue de 81,6 años, 0,5 años más que el promedio de la OCDE. Por su parte, la mortalidad prevenible fue de 151 por 100.000 y el 6,1% de los chilenos calificaron su salud como mala o muy mala.

Dentro de lo que son factores de riesgo para la salud, la prevalencia de personas que fuman diariamente en Chile fue del 16%. El 40% de los adultos en Chile no realizaba suficiente actividad física y la prevalencia de la obesidad autorreportada fue del 31%.

A su vez, el 97% de la población está cubierta por un conjunto básico de servicios y el 44% de los ciudadanos se mostró satisfecho con la disponibilidad de atención médica de calidad. En términos de cobertura financiera, el 59% del gasto en Chile se cubrió con pago anticipado obligatorio.

Notas relacionadas
Ranking de la OCDE revela de qué país de América Latina salen más migrantes a países desarrollados: no es Venezuela

Ranking de la OCDE revela de qué país de América Latina salen más migrantes a países desarrollados: no es Venezuela

LEER MÁS
Estos son los 5 principales puertos de América Latina en 2025: Panamá perdió el primer lugar y Perú quedo fuera del top

Estos son los 5 principales puertos de América Latina en 2025: Panamá perdió el primer lugar y Perú quedo fuera del top

LEER MÁS
El país de América Latina que tiene la flota de autos más antigua de la región: vehículos superan los 17 años de antigüedad

El país de América Latina que tiene la flota de autos más antigua de la región: vehículos superan los 17 años de antigüedad

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

LEER MÁS
Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

LEER MÁS
Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025