Los ataques contra el gremio de transporte continúan. En la madrugada de este 28 de octubre, un chofer de la empresa Liventur, apodado 'Brujito', fue asesinado en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, convirtiéndose en una nueva víctima de la inseguridad. El hecho motivó que transportistas bloquearan las vías para exigir mayor seguridad y presencia de las autoridades en pleno estado de emergencia.

Esta medida de protesta provocó enfrenamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional, quienes lanzaron bombas lacrimógenas para lograr liberar la vía. Una cobradora, compañera de trabajo del chofer asesinado, reclamó por la ausencia de medidas de seguridad que frenen la ola de inseguridad y reconoció que tiene miedo de salir a trabajar. "¿Por qué no extorsionan a los empresarios? Nosotros Vivimos del día a día. Mi hija no quiere que vaya a trabajar. Ya basta. No queremos más muertes, tenemos miedo y yo también tengo que trabajar, soy cobradora", mencionó entre lágrimas.

TE RECOMENDAMOS POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según información preliminar, se sostiene que el ataque habría estado relacionado con un presunto ajuste de cuentas. En una nota extorsiva hallada en la escena del crimen se lee: "Se comunica con ustedes Los Chukis. Esto es para todas las combis de Ventanillla y Pachacútec con dirección a Lima y Callao a que se comuniquen". Los delincuentes firmaron la carta con un número telefónico.

Choferes y cobradores aseguran que agentes policiales les cobran por transitar

Además de exigir acciones contra las extorsiones de las que son víctimas, los transportistas también denunciaron que los propios policías les solicitan dinero para poder recorrer sus rutas. Argumentaron que no consideran efectivas las medidas realizadas en el marco del estado de emergencia.

"No se siente nada, lo único que hacen los policías aquí es estar hasta las 7 de la noche, cobrarnos 10 soles para dejarnos pasar y luego se guardan", declaró una cobradora.

"Estamos cansados de las extorsiones. Solo pedimos justicia porque mataron a uno de nuestros compañeros. Solo queremos ser escuchados porque el pueblo está indignado", mencionó otro transportista.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.