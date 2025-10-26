El periodista denunció amenazas de extorsión en su contra. Foto: Composición/LR

El periodista y streamer, Víctor Caballero, también conocido como 'Curwen', denunció a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que recibió mensajes extorsivos, en el que le piden S/300 semanales "para empezar a trabajar" por parte de supuestos extorsionadores de los 'Injertos de VMT'.

"Qué tal, buenas tardes, Víctor. Mi asociación y yo tenemos conocimiento de la fuerte suma que gana usted, por lo tanto, queremos protegerlos y cuidarlos; solo le pedimos a cambio una colaboración de 300 soles semanal para empezar a trabajar", se lee en el mensaje de WhatsApp publicado por Curwen.

"Por favor, siempre nuevo primer paso es el diálogo, si usted no accede a colaborar con nosotros, ya no dialogaremos, solo actuaremos, tenemos mapeado su ruta diaria, la de usted y de su madre. Yo sé que para usted su vida y la de su mamá vale más que el dinero, muchas gracias".

En ese mismo mensaje, el supuesto extorsionador le resalta al periodista que no bloquee su contacto y que le dé una respuesta.

"Espero tu pronta respuesta y no me bloquees porque peor va a ser", se agrega al mensaje.

En tanto, Caballero criticó al presidente José Jerí por su gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana. "Creo que no sirvieron de mucho las rondas", expresó en redes sociales.

Víctor Caballero 'Curwen' denuncia haber recibido amenaza de bomba: "Sé que la Policía no hará nada"

Anteriormente, el martes 4 de febrero, Curwen alertó haber recibido una amenaza de bomba. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Caballero compartió un mensaje recibido por WhatsApp que decía: "Hola señor Víctor, mañana en su casa bombita, cuidado".

Frente a esta situación, el periodista hizo pública la amenaza en su red social, subrayando la inacción de las autoridades en estos casos. "Sé que la Policía Nacional no hará nada, pero igual dejo constancia", escribió Curwen.

Tras la publicación de la amenaza, La República contactó al periodista para indagar si tomaría medidas adicionales. Víctor Caballero enfatizó que no presentaría ninguna denuncia, considerándola una pérdida de tiempo.