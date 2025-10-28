HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hallan “bicho” en lata de anchoveta entregada por Wasi Mikuna a inicial en Juliaca

La directora del plantel denunció la desaparición del agente extraño. El programa respondió que se trataría de un crustáceo adherido al pescado, pero no se realizó ningún análisis técnico.


Sanipes dio conformidad en casos similares durante el 2024.
Sanipes dio conformidad en casos similares durante el 2024. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República.

Una nueva denuncia sacude al Programa Nacional de Alimentación Escolar (PAE), antes conocido como Wasi Mikuna. Esta vez, el hallazgo de un presunto “bicho” dentro de una lata de anchoveta entregada a la Institución Inicial N.º 1146 Manco Cápac, en Juliaca, el cual ha generado preocupación e indignación entre padres de familia y autoridades del colegio.

El hecho ocurrió el 12 de octubre, cuando una madre de familia encontró un agente extraño en uno de los productos enlatados distribuidos por el programa. La mujer alertó de inmediato al personal del colegio, y la directora Nancy Amanda Quispe Niebles activó el protocolo de verificación junto a representantes del programa y de la empresa proveedora.

Al día siguiente, 13 de octubre, se revisaron otras latas del mismo lote, sin hallar más irregularidades. Los proveedores aseguraron que no existían reportes similares en otras instituciones, pero la directora decidió conservar el cuerpo extraño para enviarlo a análisis de laboratorio y determinar su origen.

Agente extraño desapareció misteriosamente

Sin embargo, antes de que se pudiera realizar el examen técnico, el presunto bicho desapareció misteriosamente de la oficina donde estaba guardado. Esto ocurrió justo antes de una fumigación municipal en las instalaciones del colegio, lo que impidió confirmar oficialmente de qué especie se trataba ni establecer si representaba un riesgo para la salud.

Hoy, 28 de octubre, representantes de la Dirección Regional de Salud y de la Dirección General de Salud llegaron al plantel para reunirse con las autoridades educativas. Indicaron que se están tomando acciones correspondientes, aunque aún no se ha esclarecido el incidente ni se ha determinado si hubo negligencia en la cadena de distribución.

Padres de familia y docentes expresaron su preocupación por la desaparición repentina del 'bicho'. Foto: Cinthia Alvarez / La República.<br><br>

Padres de familia y docentes expresaron su preocupación por la desaparición repentina del 'bicho'. Foto: Cinthia Alvarez / La República.

Se trataría de un crustáceo

En respuesta, la coordinadora técnico territorial del programa PAE en Puno, Sila Cordero, indicóque el agente extraño hallado en la lata correspondería a un crustáceo que pudo haberse adherido a las branquias del pescado. A través de un comunicado, el programa aseguró que se realizaron pruebas en instituciones cercanas y no se encontraron más latas con ese tipo de hallazgo.

En el comunicado también se lee que Sanipes dio conformidad en casos similares durante el 2024, y que un análisis del laboratorio de parasitología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó que dicha especie no representa un riesgo para la salud ni se considera materia extraña. Por ello, elevaron la queja formal ante Sanipes.

Exigen investigación

Pero esta respuesta ha generado rechazo entre los padres de familia y la directora del colegio, quienes exigen la intervención de la Fiscalía. “No pueden afirmar que es un crustáceo sin haber hecho ningún examen. Desapareció misteriosamente. Esto tiene que investigarse y no quedarse solo en papeles”, reclamó Quispe Niebles, visiblemente molesta por la falta de claridad y el manejo del caso.

