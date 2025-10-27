Delincuente se salva de ser linchado tras ser capturado huyendo con una moto robada en Juliaca

Tras la intervención, el ladrón fue trasladado a la comisaría de la zona. Foto: Cinthia Alvarez, La República

Un presunto delincuente, identificado como Luis Miguel Zela Mamani (35), se salvó de ser linchado por vecinos y agraviados luego de ser capturado en plena huida con una moto torito robada. El hecho ocurrió la tarde del sábado 26 de octubre en las inmediaciones del cementerio Jardín del Altiplano, en la salida a Huancané, Juliaca, donde el sujeto habría perpetrado el robo junto a otros cómplices.

Según testigos, los individuos llegaron al cementerio en una moto torito azul y blanco. Mientras los propietarios del vehículo afectado se encontraban al interior del camposanto arreglando la tumba de un familiar, los delincuentes aprovecharon para forzar la chapa de otra unidad, una moto torito roja y blanca con placa 3851-NA, y huir con ella por las calles de la ciudad.

La persecución se extendió por al menos siete cuadras, hasta que una combi de servicio urbano logró interceptar al ladrón en la urbanización Clara Victoria y Las Torres 2000. En ese momento, vecinos organizados y los propios agraviados lograron reducirlo, mientras sus cómplices escapaban en la moto torito con la que habían llegado al lugar.

Tras la captura, el ambiente se tornó violento. El sujeto fue golpeado por los vecinos enfurecidos, pero la rápida intervención de agentes de serenazgo evitó que la situación pasara a mayores. Zela Mamani fue trasladado a la comisaría local, donde se vienen realizando las investigaciones para determinar su responsabilidad y dar con el paradero de los otros implicados, quienes formarían parte de una banda dedicada al robo de vehículos menores.