Dos ciudadanas chilenas fueron detenidas en Juliaca, región Puno, acusadas de pertenecer a una presunta organización delictiva dedicada a estafas y hurtos agravados bajo la fachada de lectura de cartas de tarot. Las mujeres elegían zonas de alta afluencia peatonal, especialmente en los alrededores de la Plaza Bolognesi, para captar a sus víctimas con supuestos rituales de “buena suerte”.

El operativo policial fue ejecutado por agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) y la Sección de Inteligencia (Secint) de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras una denuncia formal presentada por una ciudadana afectada. Durante la intervención se incautó dinero en efectivo, cartas de tarot y diversos objetos relacionados con la actividad ilícita.

Así operaba la banda ‘Las Mamis de la Suerte’

Las detenidas, identificadas como Nataly California California (40), alias “La Chimoltrufia”, y Morelia Lucrecia California Ledesma (30), conocida como 'La Chilindrina', serían parte de la banda denominada 'Las Mamis de la Suerte'. Según la PNP, ambas ofrecían lecturas de tarot en plena vía pública para atraer la atención de transeúntes (en su mayoría mujeres), a quienes convencían de entregar pequeñas sumas de dinero como parte del ritual. Mientras realizaban la supuesta lectura, las distraían para sustraerles sus pertenencias sin que lo notaran.

El caso salió a la luz luego de que una víctima denunciara haber sido despojada de su dinero tras permitir que le “leyeran la suerte”. Las investigaciones permitieron identificar a las sospechosas, quienes fueron localizadas el último viernes en el jirón San Martín, frente al centro comercial Real Plaza de Juliaca.

Durante el operativo, las extranjeras fueron sorprendidas cuando se disponían a captar a nuevas víctimas. No opusieron resistencia y fueron trasladadas a la dependencia policial. En su poder se halló dinero en efectivo, cartas de tarot y objetos utilizados en la modalidad de engaño. Fuentes policiales confirmaron que parte del dinero incautado fue devuelto a una de las denunciantes. Vecinos y comerciantes de la zona indicaron que las mujeres eran vistas con frecuencia acercándose insistentemente a los peatones para ofrecer sus “servicios espirituales”.

La Región Policial Puno informó que las detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de hurto agravado. Además, se investiga si la organización habría operado en otras regiones del país o si existen más víctimas. El Ministerio del Interior destacó que la captura fue posible gracias al trabajo de inteligencia y la oportuna denuncia ciudadana.

Canales de ayuda

