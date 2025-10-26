HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Juliaca: adulto mayor fallece tras ser impactado por camión al regresar de sus compras

Familia del anciano señaló que este salió de compras al mercado y al retornar fue embestido por vehículo de carga pesada Exigen justicia y denuncian la falta de control en el tránsito.

Hecho ocurrió en zona de alto tránsito de camiones de carga pesada. Foto: Cinthia Álvarez - La República.
Hecho ocurrió en zona de alto tránsito de camiones de carga pesada. Foto: Cinthia Álvarez - La República.

Un lamentable accidente de tránsito terminó con la vida de un adulto mayor, quien fue atropellado por un camión de carga en la avenida Circunvalación Este, en la ciudad de Juliaca. El hecho ocurrió la tarde del sábado 25 de octubre, en una vía caracterizada por su frecuente tránsito de vehículos pesados.

La víctima fue identificada como Valentín Huallpa Coila, de 82 años. El accidente se produjo cuando el hombre volvía a su domicilio, tras realizar compras en el mercado. El vehículo involucrado fue un camión Mitsubishi de placa V4S–884, cuyo conductor fue intervenido y trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes.

Los familiares del señor Huallpa arribaron hasta el lugar en medio de escenas de dolor. Una de sus hijas denunció que los transportistas no respetan los semáforos de la zona y que, pese a haber alertado a la Policía, no se tomaron medidas.

Hasta el lugar también llegaron efectivos policiales y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y ordenaron su traslado a la morgue.

Cámaras ayudarán a determinar causas del accidente

Por el momento, se desconocen las circunstancias en que se produjo el accidente. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona podrían ser clave para esclarecer las circunstancias del atropello.

El entorno familiar de la víctima exige justicia no solo por la pérdida de Valentín, sino también por la inacción de las autoridades ante reiteradas advertencias sobre el peligro en esa vía. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.

