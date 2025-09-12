Hallan nuevos alimentos en mal estado de Wasi Mikuna en jardín de niños de Condorcanqui
La directora de la institución educativa detectó que el alimento, que eran trozos de pollo, tenía el envase inflado y presentaba un mal olor. Ante esta situación, alertó a la Fiscalía de Condorcanqui, quienes confirmaron que el producto no era apto para el consumo humano.
- Más de 7.500 recién nacidos se hospitalizan cada año en Perú por VSR: "Esta infección viral es una amenaza seria"
- Salud mental en Perú: el rol silencioso de los bomberos en casos de suicidio, problema que afecta más a hombres jóvenes
Nuevamente, se ha identificado otro lote de productos de Wasi Mikuna en mal estado. Esta vez, en Condorcanqui, Amazonas, la directora de la Institución Educativa 252 "J.V.A. Sembrando Valores con Amor y Sabiduría", Ani Uriarte, detectó un producto que contenía trozos de pollo con el envase inflado y que presentaba un fuerte mal olor. Este incidente ocurrió en el Centro Poblado Juan Velasco Alvarado de Nieva, donde el producto estaba destinado a ser distribuido entre los escolares.
Ante esta situación, la directora alertó a la Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui para que tomaran las medidas necesarias. Inmediatamente, se hicieron presentes el Fiscal Provincial Mag. Erlin Jaber Medina Molocho, personal policial y miembros del Ministerio de Salud, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.
PUEDES VER: Caen implicados en el asesinato de diplomático indonesio en Lince: confirman arma y motocicleta usada en el crimen
Durante la intervención, se corroboró que el producto estaba en evidente mal estado y que no era apto para el consumo humano. Por ese motivo, lo incautaron para realizar las pericias microbiológicas. Este hecho generó preocupación, ya que estos alimentos estaba destinado a los niños del jardín, quienes podrían haber estado en riesgo.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Salud justificó que, debido a las características organolépticas del producto, es decir, características físicas, estos presentaban un mal olor y el envase estaba inflado.
"Los alimentos tenían un olor pestilente y no eran aptos para el consumo humano. Estos productos ya estaban destinados a ser repartidos a los niños, pero la directora se percató a tiempo de estos problemas", indicaron desde la Fiscalía a La República.