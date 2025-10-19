Juliaca: desarticulan banda que robaba viviendas tras persecución policial; todos tenían antecedentes

Una persecución policial en medio de disparos culminó con la captura de tres presuntos integrantes de la banda ‘Los Injertos de Juliaca’, que se dedicarían a perpetrar múltiples robos en viviendas de distintas urbanizaciones de la ciudad altiplánica.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 18 de octubre, cuando los sospechosos fueron intervenidos en la urbanización TASA, salida a Cusco, luego de intentar ingresar a una vivienda.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los detenidos fueron identificados como Víctor Raúl Gutiérrez Zela (32), natural de Arequipa; Milton César Ccama Chuquija (30) y Esteban Quispe Cutipa (40), ambos naturales de Puno. Los tres se desplazaban en una camioneta Nissan gris metálico, con la que intentaron escapar tras ser descubiertos por agentes policiales.

Manipulaban chapas de las viviendas

El operativo se inició cuando una patrulla realizaba un recorrido preventivo por los jirones Aymaras y Cordilleras, en el distrito de San Miguel. Allí, un agente observó a un sujeto manipulando las chapas de varias puertas. Al notar la presencia policial, el individuo huyó en un mototaxi, mientras sus cómplices emprendieron la fuga en la camioneta.

Según informó la Policía, los sospechosos habrían ignorado las órdenes de alto durante una intensa persecución por las avenidas 3 de Octubre, Cerrito Pojracasi y Segunda Circunvalación, por lo que los agentes realizaron disparos disuasivos hasta lograr su captura en la urbanización TASA, en la salida a Cusco.

Durante la intervención, los policías comprobaron que el vehículo tenía doble placa: portaba la matrícula falsa APL-793, mientras que la original correspondía a V9U-867. Este detalle generó interrogantes sobre el momento en que fue cambiada la placa, por lo que la Policía realiza peritajes para esclarecer el hecho.

Todos cargan antecedentes

Los tres detenidos cuentan con amplios antecedentes. Gutiérrez fue detenido en 2022 por asaltar una vivienda en la provincia de San Antonio de Putina, de donde sustrajo 50 mil soles. Ccama, en enero de 2023, fue capturado por disparar a un hombre en el jirón Apurímac con Moquegua; mientras que Quispe registra antecedentes por tenencia ilegal de armas.

Actualmente, los tres permanecen detenidos en la sede del Areincri PNP Juliaca, mientras avanzan las diligencias para determinar su participación en otros robos registrados en la ciudad. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite prisión preventiva.