Una madre de familia del colegio Edilberto Rubio Robledo, en el distrito de Putumayo, Loreto, encontró piezas de pollo con líquido extraño dentro de latas de conserva. El hallazgo ocurrió mientras preparaba alimentos para los estudiantes, y el hecho fue reportado por los docentes en redes sociales. La supervisión del Comité de Alimentación Escolar (CAE) y el programa Wasi Mikuna están en el centro de la investigación.

Los siete envases de pollo en mal estado pertenecen a la marca "Doña Nutricia". Aunque el CAE revisó los productos al recibirlos, no detectaron anomalías. Sin embargo, la madre encargada de la cocina advirtió la contaminación durante la preparación del desayuno y almuerzo.

Contaminación en alimentos escolares en Putumayo

El docente Josué Iracude Calderón informó que, tras recibir la alerta, el colegio trasladó las conservas al establecimiento de salud IPRESS 1-3 Putumayo. Allí, el nutricionista Cristian Meza Meza confirmó que el producto estaba en mal estado, lo que generó alarma en la comunidad educativa.

Ante esta situación, el colegio informó a las autoridades y la Fiscalía Mixta de la Provincia del Putumayo acudió para registrar el caso oficialmente. Este proceso busca identificar responsabilidades y evitar que otros estudiantes consuman alimentos en mal estado.

Estado del programa Wasi Mikuna y responsabilidades

El docente Josué Iracude también señaló que no fueron informados sobre la suspensión del uso de conservas por parte de Wasi Mikuna desde el 8 de abril. "No nos habían dado esa indicación. Los proveedores transportan los alimentos bajo la orden de Wasi Mikuna y saben que no es apto para el consumo", expresó.

Cabe destacar que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna suspendió el consumo de conservas de pescado, pollo y pavita en todos los colegios del Perú. La medida preventiva se impuso tras alertas sobre posibles intoxicaciones alimentarias.

