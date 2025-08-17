El Ejecutivo oficializó la creación del nuevo Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficiará a más de 4.2 millones de escolares de inicial, primaria y secundaria a nivel nacional. Según indicaron, el objetivo principal apunta a mejorar la calidad y cobertura de los servicios alimentarios en colegios públicos y programas no escolarizados a nivel nacional. Tendrá una vigencia de 10 años y se centrará en la pertinencia territorial, la inocuidad y la promoción de hábitos saludables para beneficiar a estudiantes en todo el país.

A través del Decreto Supremo N.º 008-2025-MIDIS, se establece que este servicio será continuo durante el calendario escolar y se adaptará a las condiciones sociales, geográficas y económicas de cada región. El programa también busca combatir la deserción escolar y mejorar la concentración de los estudiantes mediante una mejor nutrición.

Gobierno lanza nuevo programa de alimentación en reemplazo de Wasi Mikuna: ¿cómo será?

Según una publicacación oficial del Gobierno, el PAE incluirá un sistema de monitoreo constante y alertas tempranas para evitar fallas en la cadena de distribución. Además, priorizará el consumo de productos locales, respetando las particularidades de cada zona, tanto en disponibilidad de alimentos como en costumbres alimentarias. Asimismo, se implementarán estrategias de mejora continua y coordinación con autoridades sanitarias para garantizar la inocuidad de los productos, además de una evaluación constante en la infraestructura de cocinas y almacenes escolares.

¿Quiénes serán los beneficiados por el PAE?

El programa abarcará a estudiantes de educación inicial (desde los 3 años), primaria y secundaria en instituciones públicas, así como colegios de Jornada Escolar Completa, Formas de Atención Diversificada y pueblos indígenas amazónicos. También incluirá a niñas y niños atendidos por EduCuna. Se espera que este enfoque integral reduzca brechas de acceso a una alimentación adecuada, especialmente en zonas rurales y vulnerables, donde los índices de pobreza y desnutrición infantil siguen siendo altos.

¿Quienes gestionarán el nuevo Programa de Alimentación Escolar?

El nuevo programa contará con un Consejo Directivo encargado de su conducción estratégica, cuyos miembros ejercerán funciones ad honorem y representan a sectores clave del Estado y la sociedad. Este consejo estará presidido por el viceministro de Prestaciones Sociales (Midis) e integrado por viceministros de Midis, Minedu, Midagri, Minsa y Produce, además del presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud, el presidente de la Comisión Multisectorial de Inocuidad Alimentaria, un representante de padres propuesto por el Minedu y el Decano Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú.

Para la formulación del PAE, el Gobierno sostuvo reuniones con organismos como la FAO, el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF, así como con actores del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Además, se realizaron mesas técnicas regionales en Arequipa, Loreto, Piura y Huancayo, recogiendo aportes clave para el diseño de un programa sostenible, adaptado a las realidades de cada región del país.

