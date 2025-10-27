Desde hace tres meses, una comerciante del distrito de Villa María del Triunfo (VMT) vive una pesadilla tras ser víctima de extorsiones por parte de una banda criminal, que le exige el pago de S/20.000 por un préstamo que nunca solicitó. Los delincuentes le envían mensajes intimidatorios por WhatsApp, que se intensificaron durante la última semana con fotografías de su vivienda, sus locales comerciales y hasta de sus hijos, advirtiéndole que, si no deposita el dinero, atentarán contra su vida.

La víctima, quien asegura ser madre y padre para sus hijos, denunció que los extorsionadores han llegado incluso a dejar balas en su vivienda y a amenazar con colocarle una bomba. A pesar de presentar pruebas y denuncias en la comisaría de Tablada, reclama que la investigación fiscal no avanza y que recién recibió apoyo policial tras exponer su caso en televisión.

Emprendedora de VMT denuncia que extorsionadores le exigen S/20.000

La comerciante relató en 24 horas que a inicios de agosto diferentes personas comenzaron a acercarse a su local para preguntar por ella, hasta que el 18 de dicho mes una desconocida llegó hasta la puerta de su casa para increparla violentamente, asegurando que le debía dinero. Al notar que la emprendedora registraba las amenazas, la agredió físicamente antes de huir en una motocicleta.

“No sé cómo llegaron a mi casa. Tocaron la puerta y salí pensando que era alguien que me estaba buscando. La mujer me increpó, diciéndome que yo tenía una cuenta y que quería que le pagara. Le respondí: ‘¿Qué te voy a pagar? No te debo nada. Si dices que te debo, vamos y arreglamos en la comisaría’. En ese momento, ella se dio cuenta de que la estaba grabando, intentó quitarme el celular. Yo lo protegí y entonces me pegó, me jaló del cabello y me pateó en el suelo. Así, herida, la perseguí para tomar la placa de la moto cuando huía”, reveló.

Desde entonces, la emprendedora ha recibido mensajes a través de WhatsApp, con la foto de su vivienda e incluso de sus hijos. Los delincuentes han llegado a cada uno de sus locales para amenazarla a ella y a sus trabajadores. “Me están pidiendo S/20.000 y me han dado un par de días para que les haga el depósito, pero más ha sido cuando me han mandado ayer la foto de todos mis hijos, de donde trabajan, donde paran, la foto de mi carro, de mi casa, que le van a echar una bomba. Me han mandado balas, ya no sé que hacer”, expresó preocupada.

Poco apoyo de la Policía Nacional

La mujer señaló haberse comunicado con el mayor PNP de la comisaria de José Galvez, David Hernández, quien le ha apoyado con vigilancia permanente en su vivienda y negocio tras exponer su caso en los medios de comunicación. Sin embargo, lamentó que en Tablada, donde realizó su denuncia en agosto y acudió también la Fiscalía, no ha recibido notificación sobre el caso.

“Ayer también fui a hacer la denuncia de este último mensaje que me han enviado y el policía me dice que no hay sistema, que mi denuncia lo van a tener en Word, ahora me dicen que al medio día recién tengo que ir a poner la denuncia para subir al sistema (…). Si mañana me matan, cómo voy a quedar yo, cómo van a quedar mis hijos. Me han amenazado a mis hijos, me han mandado fotos de mi hijo mayor cortando el cabello. Solicito que el presidente vea mi caso. Ya no sé qué hacer, hasta a veces me he querido matar”, sostuvo, pidiendo ayuda al presidente José Jerí y señalando que no cerrará sus comercios.

