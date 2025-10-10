PNP señaló que detuvieron a un hombre armado durante el evento. Foto: composición LR

Una actividad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en la avenida Unión del sector Santa María en la parte más alta del distrito de Villa María del Triunfo fue suspendida este viernes luego de que agentes de la Policía Nacional intervinieran a un hombre presuntamente armado entre los asistentes.

De acuerdo con la versión preliminar de un agente de la Depincri de VMT, el sujeto habría manifestado su intención de atacar al burgomaestre durante el evento, por lo que fue reducido e identificado por personal policial.

Noticia en desarrollo...