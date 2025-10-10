Cancelan actividad de Rafael López Aliaga en VMT: policía detiene a hombre presuntamente armado
La Policía Nacional detuvo a un sujeto que supuestamente portaba un arma de fuego y, según las declaración de un agente, habría planeado disparar contra el alcalde de Lima durante una actividad pública en Villa María del Triunfo. El evento fue cancelado por seguridad.
Una actividad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en la avenida Unión del sector Santa María en la parte más alta del distrito de Villa María del Triunfo fue suspendida este viernes luego de que agentes de la Policía Nacional intervinieran a un hombre presuntamente armado entre los asistentes.
De acuerdo con la versión preliminar de un agente de la Depincri de VMT, el sujeto habría manifestado su intención de atacar al burgomaestre durante el evento, por lo que fue reducido e identificado por personal policial.
Noticia en desarrollo...