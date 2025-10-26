Dueño de gimnasio en SMP sufre segundo ataque en menos de 15 días: extorsionadores le exigen S/40.000

Un extorsionador grabó el momento exacto en que atentaba contra un gimnasio en el distrito de San Martín de Porres. | Foto: Composición LR/ Difusión

A pesar de haber sido blanco de dos ataques a balazos en menos de 15 días por parte de extorsionadores, el propietario del gimnasio Stephano’s Fitness, ubicado en la urbanización San Germán, en San Martín de Porres (SMP), se mantiene firme en su decisión de no ceder ante las exigencias de un extorsionador que le pide S/ 40.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de su madre. “No pienso pagarle a ningún delincuente. Prefiero cerrar mi negocio antes que rendirme”, expresó.

El empresario, que lleva 25 años al frente del gimnasio, señaló que desde el primer atentado, ocurrido hace once días, ha tenido que adoptar medidas extremas de seguridad, como contratar resguardo privado, usar chaleco antibalas y portar un arma de fuego. Sin embargo, denunció que la comisaría de Condevilla cuenta con menos efectivos que en años anteriores, lo que —afirma— agrava la sensación de desprotección en la zona.

¿Cuándo se registró el segundo ataque del gimnasio en SMP?

El segundo ataque se registró la madrugada del domingo 26 de octubre, cuando las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió y disparó varias veces contra el tercer piso del inmueble donde funciona el gimnasio, sin que las autoridades hayan detenido a los responsables.

Indignado por la falta de avances en la investigación, el afectado aseguró que, a pesar de haber denunciado el caso ante la Dirincri, aún no ha recibido ninguna citación fiscal. En su mensaje público, pidió al ministro del Interior, José Jerí, que intervenga en su caso y refuerce la lucha contra la extorsión. “Este gimnasio nació para alejar a los jóvenes de la delincuencia y ahora somos víctimas de ella”, lamentó.

