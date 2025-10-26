HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Sociedad

Dueño de gimnasio en SMP sufre segundo ataque en menos de 15 días: extorsionadores le exigen S/40.000

A pesar de las agresiones, el dueño del gimnasio en San Martín de Porres ha adoptado medidas de seguridad y criticó la falta de efectivos policiales en la comisaría de la zona.

Un extorsionador grabó el momento exacto en que atentaba contra un gimnasio en el distrito de San Martín de Porres.
Un extorsionador grabó el momento exacto en que atentaba contra un gimnasio en el distrito de San Martín de Porres. | Foto: Composición LR/ Difusión

A pesar de haber sido blanco de dos ataques a balazos en menos de 15 días por parte de extorsionadores, el propietario del gimnasio Stephano’s Fitness, ubicado en la urbanización San Germán, en San Martín de Porres (SMP), se mantiene firme en su decisión de no ceder ante las exigencias de un extorsionador que le pide S/ 40.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de su madre. “No pienso pagarle a ningún delincuente. Prefiero cerrar mi negocio antes que rendirme”, expresó.

El empresario, que lleva 25 años al frente del gimnasio, señaló que desde el primer atentado, ocurrido hace once días, ha tenido que adoptar medidas extremas de seguridad, como contratar resguardo privado, usar chaleco antibalas y portar un arma de fuego. Sin embargo, denunció que la comisaría de Condevilla cuenta con menos efectivos que en años anteriores, lo que —afirma— agrava la sensación de desprotección en la zona.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Asesinatos tras megaoperativo de Migraciones y PNP en Lima Norte y Callao: un chofer y dos extranjeros muertos

lr.pe

¿Cuándo se registró el segundo ataque del gimnasio en SMP?

El segundo ataque se registró la madrugada del domingo 26 de octubre, cuando las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió y disparó varias veces contra el tercer piso del inmueble donde funciona el gimnasio, sin que las autoridades hayan detenido a los responsables.

Indignado por la falta de avances en la investigación, el afectado aseguró que, a pesar de haber denunciado el caso ante la Dirincri, aún no ha recibido ninguna citación fiscal. En su mensaje público, pidió al ministro del Interior, José Jerí, que intervenga en su caso y refuerce la lucha contra la extorsión. “Este gimnasio nació para alejar a los jóvenes de la delincuencia y ahora somos víctimas de ella”, lamentó.

PUEDES VER: Cliente ataca con una tijera a estilista en el Rímac tras decirle que iba a cerrar local: fue detenido por vecinos

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Víctor Caballero 'Curwen' denuncia ser víctima de extorsión: "Si no accede a colaborar, solo actuaremos"

Víctor Caballero 'Curwen' denuncia ser víctima de extorsión: "Si no accede a colaborar, solo actuaremos"

LEER MÁS
Asesinan a chofer de combi y dejan herido a su pasajero en el Callao en pleno estado de emergencia

Asesinan a chofer de combi y dejan herido a su pasajero en el Callao en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Extorsionadores cobran S/2 diarios a comerciantes de Comas en pleno estado de emergencia: usan tickets de rifas firmados

Extorsionadores cobran S/2 diarios a comerciantes de Comas en pleno estado de emergencia: usan tickets de rifas firmados

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿En dónde se encuentra el Señor de los Milagros? revisa el recorrido de la procesión por el Callao y rutas afectadas

¿En dónde se encuentra el Señor de los Milagros? revisa el recorrido de la procesión por el Callao y rutas afectadas

LEER MÁS
¿Cuál es la ubicación del Señor de los Milagros EN VIVO? sagrada imagen recibe homenajes en su paso por calles del Callao

¿Cuál es la ubicación del Señor de los Milagros EN VIVO? sagrada imagen recibe homenajes en su paso por calles del Callao

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

LEER MÁS
Europa cambia sus reglas de ingreso para Perú y demás países: esto deben saber los viajeros que deseen ingresar al espacio Schengen

Europa cambia sus reglas de ingreso para Perú y demás países: esto deben saber los viajeros que deseen ingresar al espacio Schengen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Sociedad

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025