Angie Milagros Medrano Coronado, una joven enfermera que estaba a punto de cumplir su sueño de titularse en la Universidad Tecnológica de los Andes, sufrió un fatal accidente de tránsito cuando retornaba desde Abancay hacia Andahuaylas, en la región Apurímac. El vehículo donde viajaba impactó violentamente contra un enorme camión, lo cual provocó el fallecimiento del conductor de la unidad donde viajaba Angie Milagros.

Ante ello, la joven estudiante terminó herida de gravedad, pues los doctores del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega determinaron que Angie Milagros presenta trauma facial severo, fractura de Le Fort III, contusión pulmonar bilateral y múltiples lesiones en el cuerpo. Ella ha sido trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Hipólito Unanue, en donde espera una intervención quirúrgica de urgencia. Los padres de Angie Milagros han pedido apoyo económico para costear el tratamiento de su hija.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Joven enfermera en UCI tras grave accidente de tránsito

En conversación con La República, Clodoaldo Medrano, padre de la joven, contó las circunstancias de lo sucedido y lamentó que su hija atraviese por una situación así cuando estaba a punto de alcanzar su ansiado sueño de titularse, ya que había viajado hacia la localidad de Abancay para gestionar dicho trámite. Clodoaldo detalló que, ante la falta de un helicóptero médico, se trasladaron hacia el hospital Hipólito Unanue, en Lima, por vía terrestre, en un viaje de 18 horas.

Informe médico sobre el estado actual de la joven enfermera. Foto: Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega.

Sin embargo, no disponen de la economía suficiente para costear su estadía en la capital limeña. Asimismo, enfatizó que su hija requiere de una intervención quirúrgica urgente. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que el caso de Angie pueda ser atendido con celeridad. "Pido que haya una intervención de los médicos especializados en el tratamiento de mi hija (...) le diagnosticaron que tiene la cara destrozada, el cuello, un bazo roto y pulmones dañados", lamentó.

Padres de Angie Milagros solicitan apoyo económico

Los progenitores de la joven enfermera llegaron hasta Lima acompañando a su hija, quien espera recibir un tratamiento adecuado para su recuperación. Sin embargo, enfrentan problemas económicos para costear la intervención quirúrgica y su estadía en la capital mientras aguardan por tener alguna información nueva por parte de los médicos. Por ello, Clodoaldo Medrano activó su número de Yape para quienes deseen brindar una ayuda económica. El número de contacto es +51 951 104 981.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.