HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     
Sociedad

Joven enfermera sufre fractura facial en trágico accidente de tránsito en Apurímac a días de titularse: necesita operación urgente en Lima

Los médicos le han diagnosticado múltiples lesiones a Angie, incluyendo trauma facial severo y una fractura de Le Fort III. Su familia solicita apoyo económico para costear su tratamiento en Lima.

La joven enfermera aguarda una operación de urgencia en Lima. Foto: Composición LR
La joven enfermera aguarda una operación de urgencia en Lima. Foto: Composición LR

Angie Milagros Medrano Coronado, una joven enfermera que estaba a punto de cumplir su sueño de titularse en la Universidad Tecnológica de los Andes, sufrió un fatal accidente de tránsito cuando retornaba desde Abancay hacia Andahuaylas, en la región Apurímac. El vehículo donde viajaba impactó violentamente contra un enorme camión, lo cual provocó el fallecimiento del conductor de la unidad donde viajaba Angie Milagros.

Ante ello, la joven estudiante terminó herida de gravedad, pues los doctores del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega determinaron que Angie Milagros presenta trauma facial severo, fractura de Le Fort III, contusión pulmonar bilateral y múltiples lesiones en el cuerpo. Ella ha sido trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Hipólito Unanue, en donde espera una intervención quirúrgica de urgencia. Los padres de Angie Milagros han pedido apoyo económico para costear el tratamiento de su hija.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

lr.pe

Joven enfermera en UCI tras grave accidente de tránsito

En conversación con La República, Clodoaldo Medrano, padre de la joven, contó las circunstancias de lo sucedido y lamentó que su hija atraviese por una situación así cuando estaba a punto de alcanzar su ansiado sueño de titularse, ya que había viajado hacia la localidad de Abancay para gestionar dicho trámite. Clodoaldo detalló que, ante la falta de un helicóptero médico, se trasladaron hacia el hospital Hipólito Unanue, en Lima, por vía terrestre, en un viaje de 18 horas.

Informe médico sobre el estado actual de la joven enfermera. Foto: Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega.

Informe médico sobre el estado actual de la joven enfermera. Foto: Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega.

Sin embargo, no disponen de la economía suficiente para costear su estadía en la capital limeña. Asimismo, enfatizó que su hija requiere de una intervención quirúrgica urgente. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que el caso de Angie pueda ser atendido con celeridad. "Pido que haya una intervención de los médicos especializados en el tratamiento de mi hija (...) le diagnosticaron que tiene la cara destrozada, el cuello, un bazo roto y pulmones dañados", lamentó.

PUEDES VER: Bus sufre accidente e impacta contra cerco del Metropolitano en Comas: usuarios reportan demoras en estaciones

lr.pe

Padres de Angie Milagros solicitan apoyo económico

Los progenitores de la joven enfermera llegaron hasta Lima acompañando a su hija, quien espera recibir un tratamiento adecuado para su recuperación. Sin embargo, enfrentan problemas económicos para costear la intervención quirúrgica y su estadía en la capital mientras aguardan por tener alguna información nueva por parte de los médicos. Por ello, Clodoaldo Medrano activó su número de Yape para quienes deseen brindar una ayuda económica. El número de contacto es +51 951 104 981.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Bus sufre accidente e impacta contra cerco del Metropolitano en Comas: usuarios reportan demoras en estaciones

Bus sufre accidente e impacta contra cerco del Metropolitano en Comas: usuarios reportan demoras en estaciones

LEER MÁS
Juliaca: adulto mayor fallece tras ser impactado por camión al regresar de sus compras

Juliaca: adulto mayor fallece tras ser impactado por camión al regresar de sus compras

LEER MÁS
Chofer con licencia suspendida atropella a niña en Cusco: menor queda con lesiones permanentes

Chofer con licencia suspendida atropella a niña en Cusco: menor queda con lesiones permanentes

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

LEER MÁS
Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Falsos colectiveros secuestran a mujer por casi 24 horas en San Juan de Lurigancho y le roban S/22.000 en pleno estado de emergencia

Falsos colectiveros secuestran a mujer por casi 24 horas en San Juan de Lurigancho y le roban S/22.000 en pleno estado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tensión en la SUNAT: en fuego cruzado, Edward Tovar dejaría el cargo

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

Sociedad

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

Casos de rabia en Perú no son atendidos con urgencia: mordeduras de animales se incrementa en Arequipa y la Amazonía

Transportistas anuncian paro nacional en noviembre y cuestionan estado de emergencia de José Jerí: “La situación se ha agravado”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025