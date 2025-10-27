Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

El accidente de tránsito ocurrido la mañana del sábado 25 de octubre en la Vía Expresa de Cusco, que involucró al locutor radial Andrés Gavancho Rojas y a una ambulancia de la Compañía de Bomberos de San Sebastián, continúa generando controversia debido al presunto incumplimiento de los protocolos de intervención policial y fiscal.

De acuerdo con el Comandante Departamental de Bomberos, David Taboada, el siniestro se produjo alrededor, cuando la ambulancia se dirigía al Hospital Túpac Amaru trasladando a un paciente en situación crítica. “La unidad circulaba con luces y sirenas encendidas; todos los vehículos se detuvieron, excepto la camioneta de placa VBS-373, que no paró e impactó violentamente contra la ambulancia”, señaló el oficial.

Tras el impacto, testigos afirmaron que el conductor de la camioneta descendió del vehículo y agredió verbalmente a los bomberos, adoptando una actitud desafiante. Ante la emergencia, la tripulación decidió continuar el traslado del paciente y dejó en el lugar a dos bomberas para auxiliar a una joven que viajaba en la camioneta y que habría resultado herida.

Irregularidades en la prueba de dosaje

Uno de los aspectos más cuestionados del caso es que la prueba de dosaje etílico al conductor Gavancho Rojas se realizó recién tres horas después del accidente, mientras que el chofer de la ambulancia fue sometido al examen de inmediato, como ordena el protocolo.

“El procedimiento establece que ambos conductores deben pasar la prueba al momento del hecho”, advirtió el comandante Taboada. La demora en la aplicación del examen habría afectado la fiabilidad de los resultados, que finalmente arrojaron negativo para el locutor radial.

¿Encubrimiento?

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga, negó cualquier tipo de favorecimiento hacia el conocido conductor radial. Precisó que el implicado fue detenido, se le practicó el dosaje con resultado negativo y que posteriormente se llegó a un acuerdo con los bomberos para la reparación de los daños ocasionados a la ambulancia. “No hubo lesiones graves, se trató de un acuerdo reparatorio conforme a ley”, sostuvo el magistrado.

Ambulancia fuera de servicio

El choque dejó inoperativa la ambulancia de la Compañía de Bomberos de San Sebastián, lo que representa una grave afectación al servicio de atención de emergencias en Cusco. Los bomberos lamentaron que un vehículo indispensable para salvar vidas haya quedado fuera de servicio.