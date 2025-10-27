HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     
Sociedad

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

El Ministerio Público confirmó que el conductor Andrés Gavancho fue sometido al dosaje etílico tres horas después de chocar contra una ambulancia de bomberos.

El accidente ocurrió el pasado 25 de octubre en la Vía Expresa de Cusco. Foto: Cortesía
El accidente ocurrió el pasado 25 de octubre en la Vía Expresa de Cusco. Foto: Cortesía

El accidente de tránsito ocurrido la mañana del sábado 25 de octubre en la Vía Expresa de Cusco, que involucró al locutor radial Andrés Gavancho Rojas y a una ambulancia de la Compañía de Bomberos de San Sebastián, continúa generando controversia debido al presunto incumplimiento de los protocolos de intervención policial y fiscal.

De acuerdo con el Comandante Departamental de Bomberos, David Taboada, el siniestro se produjo alrededor, cuando la ambulancia se dirigía al Hospital Túpac Amaru trasladando a un paciente en situación crítica. “La unidad circulaba con luces y sirenas encendidas; todos los vehículos se detuvieron, excepto la camioneta de placa VBS-373, que no paró e impactó violentamente contra la ambulancia”, señaló el oficial.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tras el impacto, testigos afirmaron que el conductor de la camioneta descendió del vehículo y agredió verbalmente a los bomberos, adoptando una actitud desafiante. Ante la emergencia, la tripulación decidió continuar el traslado del paciente y dejó en el lugar a dos bomberas para auxiliar a una joven que viajaba en la camioneta y que habría resultado herida.

PUEDES VER: Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

lr.pe

Irregularidades en la prueba de dosaje

Uno de los aspectos más cuestionados del caso es que la prueba de dosaje etílico al conductor Gavancho Rojas se realizó recién tres horas después del accidente, mientras que el chofer de la ambulancia fue sometido al examen de inmediato, como ordena el protocolo.

“El procedimiento establece que ambos conductores deben pasar la prueba al momento del hecho”, advirtió el comandante Taboada. La demora en la aplicación del examen habría afectado la fiabilidad de los resultados, que finalmente arrojaron negativo para el locutor radial.

PUEDES VER: Sujeto en aparente estado de ebriedad manipula camión recolector y acaba con la vida de trabajador municipal en Cusco

lr.pe

¿Encubrimiento?

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga, negó cualquier tipo de favorecimiento hacia el conocido conductor radial. Precisó que el implicado fue detenido, se le practicó el dosaje con resultado negativo y que posteriormente se llegó a un acuerdo con los bomberos para la reparación de los daños ocasionados a la ambulancia. “No hubo lesiones graves, se trató de un acuerdo reparatorio conforme a ley”, sostuvo el magistrado.

Ambulancia fuera de servicio

El choque dejó inoperativa la ambulancia de la Compañía de Bomberos de San Sebastián, lo que representa una grave afectación al servicio de atención de emergencias en Cusco. Los bomberos lamentaron que un vehículo indispensable para salvar vidas haya quedado fuera de servicio.

Notas relacionadas
Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
Sujeto en aparente estado de ebriedad manipula camión recolector y acaba con la vida de trabajador municipal en Cusco

Sujeto en aparente estado de ebriedad manipula camión recolector y acaba con la vida de trabajador municipal en Cusco

LEER MÁS
Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

LEER MÁS
Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

LEER MÁS
Falsos colectiveros secuestran a mujer por casi 24 horas en San Juan de Lurigancho y le roban S/22.000 en pleno estado de emergencia

Falsos colectiveros secuestran a mujer por casi 24 horas en San Juan de Lurigancho y le roban S/22.000 en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tía María: agricultores de Arequipa buscan suspender proyecto minero a través de medida cautelar

VRAEM: Colapsa puente modular que estaba punto de ser inaugurado en la provincia de La Mar, en Ayacucho

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Sociedad

VRAEM: Colapsa puente modular que estaba punto de ser inaugurado en la provincia de La Mar, en Ayacucho

Casos de rabia en Perú no son atendidos con urgencia: mordeduras de animales se incrementa en Arequipa y la Amazonía

Transportistas anuncian paro nacional en noviembre y cuestionan estado de emergencia de José Jerí: “La situación se ha agravado”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025