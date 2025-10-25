Chofer con licencia suspendida atropella a niña en Cusco: menor queda con lesiones permanentes

Una menor de tres años se encuentra en estado crítico luego de ser atropellada por un bus de la empresa Wimpillay frente al mercado Vinocanchón, en el distrito de San Jerónimo, Cusco. De acuerdo con el parte policial, el vehículo, de placa X6F-419, embistió a la niña y a su abuela, Susana Valenzuela Huarcca (54), cuando regresaban del mercado.

Los médicos del Hospital Regional del Cusco confirmaron que la pequeña sufrió la amputación de sus extremidades inferiores y permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

¿Cómo fueron atropelladas la mujer y su nieta en Cusco?

Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron que el accidente ocurrió alrededor de las 11:10 a. m. en la prolongación Ramón Castilla, a la altura de la puerta N.º 4 del mercado Vinocanchón. Según el mayor PNP Joseph Álvarado Sevillano, comisario de San Jerónimo, el bus realizó una maniobra imprudente que terminó impactando a la mujer y su nieta. “Al girar golpea a la señora, ella cae a la pista y la menor queda atrapada en la llanta delantera”, indicó el oficial.

El abuelo de la menor relató entre lágrimas lo ocurrido. “Mi esposa estaba con mi nieta en brazos. El bus se vino en sentido contrario, las botó al suelo y pasó por las piernitas de mi nieta”, declaró a un medio local.

La niña fue trasladada de emergencia al nosocomio, donde permanece internada en UCI. Mientras tanto, su abuela recibe atención médica en una clínica particular debido a las lesiones sufridas.

Chofer no tenía licencia vigente

El conductor del bus fue identificado como Santos Espinoza Ccolque, quien, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tenía la licencia suspendida y acumulaba más de 30 infracciones de tránsito. Pese a ello, seguía operando una unidad de transporte público de la empresa Wimpillay.

Por su parte, el gerente de Tránsito de la Municipalidad Provincial del Cusco, Reynaldo Bellido Mérida, informó que se dispuso la inmovilización de cuatro unidades de dicha empresa como medida preventiva. “Este conductor no debía estar al volante. La empresa debe responder también por haberlo permitido”, declaró el funcionario municipal.

Una vecina de la zona aseguró que el chofer había sido denunciado meses atrás por conducción temeraria, pero la empresa no tomó medidas.

Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre tragedia en Cusco

Ante la gravedad del hecho, la Defensoría del Pueblo exigió sanciones para los responsables y solicitó reforzar la fiscalización del transporte urbano en el Cusco. A través de un comunicado, la institución advirtió conducir con la licencia retenida es considerada como una falta muy grave que compromete tanto al chofer como a la empresa Wimpillay.

“El bus permanece bajo custodia policial en la comisaría de San Jerónimo, mientras el conductor continúa detenido a la espera de las diligencias del Ministerio Público”, informó Policía. Los familiares de la menor solicitaron apoyo económico y justicia. “Mi pequeña está en la UCI, su estado es delicado. Pedimos justicia y que nadie más sufra por culpa de la irresponsabilidad de los conductores”, expresó la madre de la niña.

Vecinos del distrito de San Jerónimo denunciaron que el caos vehicular y la falta de control en los alrededores del mercado Vinocanchón son constantes.