Sociedad

Extorsionador es capturado por la PNP cuando exigía cupo a trabajador de farmacia en El Agustino

El delincuente, identificado como José Manuel Vargas Pastor, intentó ocultar su crimen argumentando una supuesta disputa por la venta de un medicamento. Sin embargo, las imágenes delata su intención de extorsión.

Extorsionador es capturado por la PNP en el preciso momento que extorsionaba a un trabajador de farmacia en El Agustino.
Extorsionador es capturado por la PNP en el preciso momento que extorsionaba a un trabajador de farmacia en El Agustino. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un extorsionador fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando exigía cupo a un trabajador de una farmacia ubicada en la avenida Las Magnolias, en El Agustino. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad del establecimiento, donde se observa al delincuente amenazar al farmacéutico. En un inicio, el sujeto se hizo pasar por cliente y consultó por algunos productos; sin embargo, minutos después, le exigió el pago de S/25.

Durante la discusión, un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú se percató del incidente. El individuo que cometía el delito, identificado como José Manuel Vargas Pastor, afirmó que en realidad estaban discutiendo porque, supuestamente, el farmacéutico no quería venderle un medicamento sin receta médica. Sin embargo, tras mostrarle las imágenes, finalmente reconoció que sí había exigido S/25, aunque alegó que solo estaba “tanteando”.

lr.pe

Extorsionador lucía armas de fuego en redes sociales

José Manuel Vargas mostraba con orgullo y de forma amenazante armas de fuego en sus redes sociales. La PNP investiga si estaría involucrado en la extorsión de otros negocios del distrito. Además, se realizan diligencias para determinar si contaba con cómplices en este tipo de actos. Al parecer, la policía ya lo venía siguiendo desde hace varios días.

Todo indica que los agentes esperaban a que José Manuel Vargas cometiera otro acto delictivo para intervenirlo en flagrancia. Durante el operativo se capturó también a Justin Aguilar Pastor, de 33 años, y Eliana Pastor, quien sería la madre. Estos hechos ocurren en medio del estado de emergencia anunciado por el presidente del Consejo de Ministros, José Jerí.

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

