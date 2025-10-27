Extorsionador es capturado por la PNP cuando exigía cupo a trabajador de farmacia en El Agustino

Extorsionador es capturado por la PNP en el preciso momento que extorsionaba a un trabajador de farmacia en El Agustino. | Foto: Composición LR/ Difusión

Extorsionador es capturado por la PNP en el preciso momento que extorsionaba a un trabajador de farmacia en El Agustino. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un extorsionador fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando exigía cupo a un trabajador de una farmacia ubicada en la avenida Las Magnolias, en El Agustino. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad del establecimiento, donde se observa al delincuente amenazar al farmacéutico. En un inicio, el sujeto se hizo pasar por cliente y consultó por algunos productos; sin embargo, minutos después, le exigió el pago de S/25.

Durante la discusión, un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú se percató del incidente. El individuo que cometía el delito, identificado como José Manuel Vargas Pastor, afirmó que en realidad estaban discutiendo porque, supuestamente, el farmacéutico no quería venderle un medicamento sin receta médica. Sin embargo, tras mostrarle las imágenes, finalmente reconoció que sí había exigido S/25, aunque alegó que solo estaba “tanteando”.

Extorsionador lucía armas de fuego en redes sociales

José Manuel Vargas mostraba con orgullo y de forma amenazante armas de fuego en sus redes sociales. La PNP investiga si estaría involucrado en la extorsión de otros negocios del distrito. Además, se realizan diligencias para determinar si contaba con cómplices en este tipo de actos. Al parecer, la policía ya lo venía siguiendo desde hace varios días.

Todo indica que los agentes esperaban a que José Manuel Vargas cometiera otro acto delictivo para intervenirlo en flagrancia. Durante el operativo se capturó también a Justin Aguilar Pastor, de 33 años, y Eliana Pastor, quien sería la madre. Estos hechos ocurren en medio del estado de emergencia anunciado por el presidente del Consejo de Ministros, José Jerí.

