Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Sociedad

Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

La Policía detuvo a los tres sospechosos del crimen. Un adulto y dos menores fueron capturados en La Huayrona tras recuperar los teléfonos de las víctimas.

Tres sujetos asesinaron a Diana Harter Portilla y su hija Liyzy Espinoza Harter.
Tres sujetos asesinaron a Diana Harter Portilla y su hija Liyzy Espinoza Harter. | Composición LR

Una cámara de seguridad registró el preciso momento del asesinato de Diana Harter Portilla (53) y su hija Liyzy Espinoza Harter (30), en un intento de robo en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). El violento asalto ocurrió en plena madrugada, durante el segundo día del estado de emergencia en Lima y Callao.

De acuerdo con los testigos, ambas mujeres fueron atacadas al resistirse a un robo el 23 de octubre alrededor de las 12:20 a. m. por tres personas. El momento exacto del homicidio quedó registrado en las cámaras de vigilancia de uno de los vecinos.

Imágenes revelan asesinato de madre e hija

Las imágenes muestran la secuencia completa del ataque perpetrado por tres delincuentes encapuchados. La grabación permitió visualizar cómo dos de los asaltantes persiguieron a Liyzy Espinoza hasta acorralarla. Uno de los sujetos utilizó un arma blanca para atacarla luego de que ella se resistiera al robo. En menos de un minuto, la joven cayó al pavimento, falleciendo debido a las heridas.

Inmediatamente, la madre, Diana Harter, se acercó a su hija, tendida en el suelo, mientras pedía auxilio. Sin embargo, los asaltantes también la atacaron. La señora también colapsó, cayendo a pocos metros de su hija, producto de las lesiones causadas por el arma blanca. Todo ocurrió en menos de cinco minutos y los criminales huyeron corriendo de la escena.

La madre fue trasladada de urgencia al Hospital de Canto Grande, pero el parte policial confirmó que llegó sin vida al nosocomio.

Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en SJL

Horas después del doble asesinato en SJL, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la detención de los presuntos responsables. Las diligencias policiales permitieron la captura de tres implicados, un adulto y dos menores de edad, en una rápida acción policial ejecutada en el sector La Huayrona del mismo distrito.

El operativo comenzó luego de que las autoridades identificaron la ubicación de Deibi Anderson Poma Alberca, de 25 años. Durante su detención en la avenida Canto Grande, los efectivos incautaron los teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas, lo que confirmó su participación.

Poma Alberca proporcionó datos relevantes que llevaron a la captura de los otros dos implicados. La Policía intervino un segundo domicilio en la calle Almirante Miguel Grau, donde detuvieron a los menores de edad de 17 y 16 años.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

