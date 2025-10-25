Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?
Trabajos de mantenimiento de redes Electro Sur Este afectarán a diversas zonas de la ciudad de Cusco. Sin embargo, instó a la ciudadanía a tomar sus precauciones.
¡Atención, Cusco! La empresa distribuidora de energía Electro Sur Este informó que desde el lunes 27 al viernes 31 de octubre, se efectuarán diversos cortes de luz en la ciudad de Cusco en horarios específicos, por lo que recomendó a la ciudadanía a tomar sus precauciones.
Las interrupciones en el suministro eléctrico se deben a trabajos de mantenimiento, reforzamiento y renovación de instalaciones eléctricas.
Las mismas se extenderán por un plazo de aproximadamente 5 horas, sin embargo, Electro Sur Este insta a mantenerse informado en sus plataformas oficiales.
Corte de luz en Cusco: zonas y horarios afectados
Lunes 27 de octubre: distrito de Cusco
- Zonas afectadas: Urb. Ernesto Gunter – Calle Ollanta, Urb. Los Cerveceros – Calle Ollanta, Calle Suytuqhatu (hasta Calle Tandapata), Calle Kiskapata (hasta Calle Saqrachayoc), Calle Saqrachayoc, Calle Kurkupata, Calle del Medio, Calle Tandapata (entre Calle Suytuqhatu y Pumapaccha), APV. San Blas, APV. Bellavista, Hotel Ayllu - Calle Suytuqhatu, Municipalidad Provincial de Cusco – Calle Tandapata.
- Horario: 5.00 a.m. a 6.30 a. m.
Martes 28 de octubre: distrito de Cusco
- Zonas afectadas: Calle Pumacurcco (entre calle Sapantiana y calle Concepción), Calle Concepción, Calle Tandapata, Calle Cristo Blanco, Psje. San Antonio, Psje. Santa Rosa, Sapantiana Sacsayhuamán, Parque Panamá – Urb. Quispicanchi, C.P. Sacsayhuamán, Comunidad de Chacán, Comunidad de Pucara, Comunidad de Salkantay, Comunidad de Tambomachay, Comunidad de Huayllarcocha, Comunidad de Llanuyoc-Huaycco, Centro Arqueológico Sacsayhuamán, Radio Cusco – Sacsayhuamán, Radio Mundo – Sacsayhuamán, Familia Arguedas - Sacsayhuamán.
- Horario: 08.30 a. m. a 11.30 a. m.
Martes 28 de octubre: distrito de Wanchaq
- Zonas afectadas: Av. 28 de Julio (entre Psje. Huaracan y Psje. Uriel Garcia), Av. Jorge Chavez (entre Psje. Machupicchu y Psje. Uriel Garcia), Psje. Huaracan (entre Av. Jorge Chavez y Av. 28 de Julio), Psje. Uriel Garcia (entre Av. Jorge Chavez y Av. 28 de Julio), Psje. Vilcanota (entre Av. Jorge Chavez y Av. 28 de Julio).
- Horario: 9.00 a. m. a 12.30 p. m.
Miércoles 29 de octubre: distrito de San Sebastián
- Zonas afectadas: Urb. Vallecito, Calle Intiraymi, Calle Cantuta, Calle los AngelesAPV. Huascaran, APV. Villa Allpaorcona, APV. La Fortuna, APV. San Sebastián, APV. Pioneros de Pillpinto, Fábrica de Cerámica Luis Zamanes – Calle Intiraymi S/N.
- Horario: 9.00 a. m. a 1.30 p. m.
Jueves 30 de octubre: distrito de Cusco
- Zonas afectadas: Av. Jose Gabriel Cosio – Urb. Magisterio, Av. de la Cultura (Entre el Colegio San Antonio Abad y la Av. Humberto Vidal Unda), Av. José Gabriel Cosio (Entre Av. de la Cultura y Plaza Amauta), Jr. David Chaparro - Urb. Magisterio, Jr. Amauta – Urb. Magisterio , Jr. Francisco Civirichi – Urb. Magisterio, Calle Fortunato L. Herrera – Urb. Magisterio, Calle Oswaldo Baca– Urb. Magisterio, Calle Clorinda Matto de Turner (entre Clorinda Mato de Turnes y José Gabriel Cosio) – Urb. Magisterio, Calle Clorinda Matto de Turner - Urb. Magisterio, Calle Alberto Vega Centeno– Urb. Magisterio, Plaza Amauta, Parque Illari, SUNAFIL (Av. Fortunato L. Herrera con Jr. Francisco Civirichi), SENASA (Jr. Francisco Civirichi) Optilaser Cusco (Av. Fortunato L. Herrera), OSCE (Av. Oswaldo Baca N°246), Consulado de Bolivia (Av. Oswaldo Baca N° 101), Radio Mundo E.I.R.L. – Urb. Magisterial “N-9”, Scotiabank Perú S.A. – Av. De la Cultura N° 2107.
- Horario: 4.30 a. m. a 5.00 a. m. y de 8.00 a. m. a 8.30 a. m.
Jueves 30 de octubre: distrito de Cusco y San Sebastián
- Zonas afectadas: Av. Collasuyo (entre Plaza Vea y Calle Intiq Sumanan), Av. Manantiales (hasta calle Intiq K’awarina), Urb. Magisterio, Urb. Miravalle, Urb. Los Marqueses, Urb. Manantiales, Urb. Covipol, Calle Pisac, Calle Qenqo, Calle Tipon, Calle Pucapucara, Calle Manzanares, Calle Ollantaytambo (entre Calle Pisac y Calle Pucapucara), Calle Machupicchu (entre Calle Pisac y Calle Pucapucara), Calle Sacsayhuaman (entre Calle Pisac y Calle Pucapucara), Calle Camino Real (entre Av. Collasuyo y Misión Peru Cusco), Calle Intiq K’awarina (entre Av. Manantiales y Calle Rumi Wasi), Calle Chask’a Yupana (entre Av. Manantiales y Calle Rumi Wasi), Calle Intiq Sumaq (entre Av. Manantiales y Calle Rumi Wasi), Calle Killa K’awarina (entre Prolongacion Av. Collasuyo y Calle Rumi Wasi) , Calle Hatun Plaza (hasta Calle Intiq K’awarina), Calle Rumi Wasi (hasta Calle Intiq K’awarina), APV. Kari Grande APV. Las Americas, APV. Miravalle (AV. Collasuyo), Psje. Rosario Castillo, I.E. Inicial Kiddys Club, I.E. Inicial Andres Razuri Estevez, I.E. Alejandro Von Humboldt, I.E. Kari Grande, Instituto Khipu (Mantiales).
- Horario: 5.00 a. m. a 8.00 a. m.
Viernes 31 de octubre: distrito de Cusco
- Zonas afectadas: U.V. Zarumilla, Av. La Cultura (entre Callejón Retiro y Callejón Puputi), Av. Retiro (entre Av. La Cultura y Calle Recolecta), Urb. Tahuantinsuyo, Urb. Rosaspata, Jr. Atahuallpa (hasta Calle Recolecta), Jr. Pumacahua (hasta Calle Recolecta), Calle Juan Santos (Jr. Pumacahua y Callejón Puputi), Callejón Retiro, (entre Av. Retiro y Callejón Puputi), Radio Salkantay Cusco – Calle Retiro
- Horario: 9.30 a. m. a 3.00 p. m.