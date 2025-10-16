Marcha del 15 de octubre contra José Jerí: 17 detenidos y 102 heridos dejó como saldo las protestas en Lima

Un joven falleció durante las protestas contra el presidente José Jerí en el Cercado de Lima.

Un joven falleció durante las protestas contra el presidente José Jerí en el Cercado de Lima.

Diversas organizaciones sociales y políticas realizaron una marcha a nivel nacional en rechazo al presidente de la República, José Jerí y el Congreso de la República que terminó con el saldo de un fallecido identificado como Eduardo Ruíz Sanz, asesinado por presuntos ternas vestidos de civil.

Hasta hoy se reportaron 17 detenidos, cifra que maneja la Fiscalía y la Policía Nacional. Todos ellos, algunos entre 18 y 19 años de edad, fueron trasladados a la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional en el Rímac.

15 están detenidos

De ellos, dos salieron libres durante las primeras horas de hoy. Los otros 15, todavía permanecen detenidos y cinco de ellos no cuentan con abogado.

Se reportó que Leonardo Jesús Rosario Pérez de 34 años no participaba de la marcha nacional, paseaba con su pareja por el Centro y ella fue agredida por un policía terna.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo elaboró un plan de despliegue de su personal en atención a esta convocatoria.

En cuanto a los heridos, se reportaron 24 civiles y 78 policías quienes ingresaron a los hospitales Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, Hospital Emergencias Grau, Edgardo Rebagliati, Hospital PNP Luis Sáenz y el Hospital PNP Augusto B. Leguía.

Con relación a las personas privadas de libertad, inicialmente se reportó la detención de 8 ciudadanos por presuntos delitos contra la tranquilidad pública.

Adicionalmente, se reportó 2 personas que fueron intervenidas para fines de control de identidad. Luego, ingresaron siete personas, 4 pasaron por control de identidad y 3 están en calidad de detenidos.

Todo esto, según un reporte defensorial actualizado hasta las 11:50 pm de ayer miércoles.

Cabe señalar que gremios de periodistas denunciaron que periodistas y foto periodistas resultaron con lesiones propiciadas presuntamente por parte de agentes de la PNP.

Arrojo de fuegos artificiales

Reporte de la Defensoría

Según la Defensoría del Pueblo alrededor de las 19:00 horas, un grupo de manifestantes prendió fuego a objetos colocados en las rejas que rodean el Congreso de la República, hecho que motivó la intervención de la Policía Nacional del Perú. Tras ello, se constató que algunos manifestantes arrojaron objetos y fuegos artificiales contra el contingente policial, además de registrarse daños al ornato público.

Posteriormente, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional en distintos puntos del Cercado de Lima, observándose el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía, lo que afectó tanto a manifestantes como a personas ajenas a la protesta.

Con relación a la afectación a la salud e integridad personal, la Defensoría del Pueblo realizó labores de supervisión en diversos establecimientos de salud a fin de verificar la atención brindada y conocer el estado de las personas heridas durante las manifestaciones.