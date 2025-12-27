HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Explosión en hotel de Lince: falso delivery lanza granada y deja graves daños materiales

Delincuentes arrojaron una granada de guerra contra el hotel Gold Inn, ubicado en la avenida Petit Thouars, horas después de un operativo policial.

Atentado con explosivos en hotel de Lince
Atentado con explosivos en hotel de Lince | La República

Un atentado con explosivos se registró en la madrugada de este sábado 27 de diciembre en pleno centro del distrito de Lince. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta, que simulaban ser de reparto por delivery, lanzaron y detonaron una granada contra el hotel Gold Inn, ubicado en la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars.

Las cámaras de seguridad captaron el ataque alrededor de las 2:53 a. m., cuando los sujetos llegaron al frontis del establecimiento y, sin detenerse, arrojaron el explosivo. En ese momento, dos personas se encontraban en la puerta del hotel y huyeron despavoridas para evitar resultar heridas.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: El Agustino: caen 6 estudiantes de enfermería por presunto negocio clandestino de cirugía estética

lr.pe

Explosión en Lince causa daños en la fachada del hotel

La detonación provocó severos daños en la fachada del hotel. Se rompieron la puerta y el techo de vidrio, además de afectar parcialmente las mayólicas del ingreso. Pese a la magnitud del ataque, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona y realizaron las primeras diligencias para asegurar el área y evaluar los daños estructurales del inmueble.

Detonación causa daños en fachada de hotel Gold Inn. Foto: Francisco Erazo.

Detonación causa daños en fachada de hotel Gold Inn. Foto: Francisco Erazo.

Atentado sería respuesta a operativo policial previo

El acto criminal se produjo horas después de un operativo policial ejecutado en diversos puntos estratégicos de Lince como Risso contra organizaciones criminales vinculadas a la trata de personas. Como resultado de esa intervención, la PNP detuvo a 22 sujetos y a 10 trabajadoras sexuales.

PUEDES VER: San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

lr.pe

El comandante PNP Daniel Guivar Zumaeta, comisario de Lince, señaló que la principal hipótesis es que el atentado sería una represalia por dicho megaoperativo, aunque no se descarta que se trate de un caso de extorsión.

Según las primeras indagaciones, los trabajadores y administradores del hotel indicaron que no han sido víctimas de extorsión ni habían recibido amenazas previas por cobro de cupos. No obstante, las autoridades mantienen abierta esa línea de investigación.

Asimismo, la PNP informó que los presuntos autores del ataque serían dos ciudadanos extranjeros que simulaban ser repartidores en motocicleta. La División de Investigación de Extorsiones asumió el caso, mientras que la UDEX realizó las diligencias correspondientes.

Notas relacionadas
“No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado

“No es modernidad, es urbanismo de 1950”: vecinos rechazan proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado

LEER MÁS
Capturan en Lince a miembro del Tren de Aragua vinculada al secuestro de exalcalde en Chile

Capturan en Lince a miembro del Tren de Aragua vinculada al secuestro de exalcalde en Chile

LEER MÁS
Cabecilla extorsionador de Lima Norte, condenado a dos cadenas perpetuas, es detenido en Lince: los antecedentes de alias 'Bobi'

Cabecilla extorsionador de Lima Norte, condenado a dos cadenas perpetuas, es detenido en Lince: los antecedentes de alias 'Bobi'

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

Fiesta navideña terminó en asesinato: empresario y su guardaespaldas son acribillados frente a su familia en La Victoria

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
El Agustino: caen 6 estudiantes de enfermería por presunto negocio clandestino de cirugía estética

El Agustino: caen 6 estudiantes de enfermería por presunto negocio clandestino de cirugía estética

LEER MÁS
Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

Mujer muere tras caer de un puente y ser arrollada por bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025