Explosión en hotel de Lince: falso delivery lanza granada y deja graves daños materiales

Un atentado con explosivos se registró en la madrugada de este sábado 27 de diciembre en pleno centro del distrito de Lince. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta, que simulaban ser de reparto por delivery, lanzaron y detonaron una granada contra el hotel Gold Inn, ubicado en la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars.

Las cámaras de seguridad captaron el ataque alrededor de las 2:53 a. m., cuando los sujetos llegaron al frontis del establecimiento y, sin detenerse, arrojaron el explosivo. En ese momento, dos personas se encontraban en la puerta del hotel y huyeron despavoridas para evitar resultar heridas.

Explosión en Lince causa daños en la fachada del hotel

La detonación provocó severos daños en la fachada del hotel. Se rompieron la puerta y el techo de vidrio, además de afectar parcialmente las mayólicas del ingreso. Pese a la magnitud del ataque, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona y realizaron las primeras diligencias para asegurar el área y evaluar los daños estructurales del inmueble.

Detonación causa daños en fachada de hotel Gold Inn. Foto: Francisco Erazo.

Atentado sería respuesta a operativo policial previo

El acto criminal se produjo horas después de un operativo policial ejecutado en diversos puntos estratégicos de Lince como Risso contra organizaciones criminales vinculadas a la trata de personas. Como resultado de esa intervención, la PNP detuvo a 22 sujetos y a 10 trabajadoras sexuales.

El comandante PNP Daniel Guivar Zumaeta, comisario de Lince, señaló que la principal hipótesis es que el atentado sería una represalia por dicho megaoperativo, aunque no se descarta que se trate de un caso de extorsión.

Según las primeras indagaciones, los trabajadores y administradores del hotel indicaron que no han sido víctimas de extorsión ni habían recibido amenazas previas por cobro de cupos. No obstante, las autoridades mantienen abierta esa línea de investigación.

Asimismo, la PNP informó que los presuntos autores del ataque serían dos ciudadanos extranjeros que simulaban ser repartidores en motocicleta. La División de Investigación de Extorsiones asumió el caso, mientras que la UDEX realizó las diligencias correspondientes.