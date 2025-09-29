HOYSuscripcion LR Focus

Bus de la PNP atropella a adulto mayor en vía exclusiva del Metropolitano en Independencia

La víctima, Félix Vicente Obregón Pajuelo, falleció en el lugar mientras cruzaba la calle en Independencia, arrastrado por el vehículo policial. Familiares llegaron al lugar y exigieron justicia.

Trágico accidente en estación Los Jazmines del Metropolitano
Trágico accidente en estación Los Jazmines del Metropolitano | Composición LR | Foto: Difusión

Un trágico accidente ocurrió la tarde de este lunes 29 de septiembre en las inmediaciones de la estación Los Jazmines del Metropolitano, en el distrito de Independencia, donde un bus de la Policía Nacional del Perú (PNP) atropelló fatalmente a un hombre de la tercera edad.

La víctima fue identificada como Félix Vicente Obregón Pajuelo, de 77 años, quien se encontraba cruzando la pista alrededor de las 6:00 p. m., cuando fue embestido por la unidad policial. Testigos señalaron que el cuerpo del septuagenario fue arrastrado varios metros por el vehículo.

Accidente en Independencia genera reclamos de vecinos y familiares

Familiares del señor Obregón Pajuelo llegaron al lugar del accidente, reclamando a los policías presentes y exigiendo una explicación. Según indicaron, la víctima, de 77 años, se dedicaba al reciclaje. Minutos después del accidente, el personal del Cuerpo General de Bomberos confirmó su deceso.

El accidente ocurrió a pocos metros de la comisaría de Independencia, un punto donde, según vecinos, los choques son frecuentes, lo que ha generado constantes reclamos por mayor señalización y control vehicular.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional respecto a lo sucedido.

Multa de S/428 por invadir carril exclusivo del Metropolitano

Los automóviles y motocicletas que invadan el carril exclusivo del Metropolitano incurren en la infracción G10, considerada una falta grave según el Reglamento Nacional de Tránsito. Esta infracción conlleva una multa económica y la acumulación de puntos negativos en el récord del conductor.

La vía exclusiva del Metropolitano, que se extiende desde el Terminal Naranjal (Independencia) hasta el Terminal Matellini (Chorrillos), recorre 35 kilómetros y cuenta con 37 estaciones. Invadir esta vía puede traer consecuencias sancionadoras: el conductor o motociclista que transite por ella será multado con S/428 (equivalente al 8 % de la UIT) por la Policía de Tránsito y se le sumarán 20 puntos negativos en su récord.

Según la Ley 27200, solo vehículos autorizados —como ambulancias, patrulleros o unidades de bomberos— pueden ingresar a esta vía, siempre que estén atendiendo una emergencia real, debidamente comprobada, y circulen con luces y sirenas encendidas.

