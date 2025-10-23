HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Cusco: alcalde pide investigar presunta seguridad policial a discotecas ilegales

Luis Pantoja denunció que agentes de la PNP estarían colaborando con dueños de locales nocturnos al margen de la ley, incluso filtrando información sobre operativos municipales.

Alcalde Luis Pantoja denunció presunto sabotaje policial a operativos ediles. Fotos: composición LR.
Alcalde Luis Pantoja denunció presunto sabotaje policial a operativos ediles. Fotos: composición LR.

El alcalde provincial de Cusco, Luis Pantoja, lanzó una grave denuncia al afirmar que agentes de la Policía Nacional estarían brindando seguridad a dueños de discotecas ilegales en la ciudad. Según el burgomaestre, se trataría de uno o dos policías que habrían cruzado la línea del deber para proteger a personas vinculadas con actividades ilícitas.

“Tenemos información de que algunos policías están dándole seguridad, inclusive, a pseudoempresarios que se dedican a negocios totalmente ilegales, como las discotecas. Eso lo voy a conversar en privado con el jefe de la Región Policial para que haga las averiguaciones correspondientes”, declaró Pantoja.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cusco: cárcel para docente acusado de acosar a dos estudiantes universitarias

lr.pe

Los infiltrados

El alcalde indicó que estas presuntas redes de protección también estarían filtrando información sobre los operativos de fiscalización que realiza la municipalidad. “Cada vez que pretendemos hacer un operativo, como por arte de magia ya se enteran y los locales están cerrados. No solo hay infiltración en la Policía, sino también en la municipalidad”, advirtió.

Pantoja explicó que los dueños de estos locales ilegales incluso contratan a grupos de delincuentes -en algunos casos extranjeros- para agredir a los funcionarios municipales y obstaculizar los operativos. “No podemos permitir que un grupo de delincuentes impida el trabajo de la fuerza del orden. Pido a la Policía y a Migraciones que actúen con firmeza”, remarcó.

Pide investigación a la PNP

El burgomaestre cusqueño pidió que los altos mandos policiales apliquen las sanciones más drásticas contra los agentes involucrados. “A quienes se ponen al servicio de la delincuencia hay que capturarlos y meterlos al penal. Han dejado de servir al pueblo y deben ser tratados como lo que son: delincuentes”, enfatizó.

Finalmente, Pantoja reafirmó que su gestión continuará con los operativos de control en discotecas y locales informales, pese a las amenazas.

Notas relacionadas
Esta ciudad de América Latina no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

Esta ciudad de América Latina no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS
Cusco: cárcel para docente acusado de acosar a dos estudiantes universitarias

Cusco: cárcel para docente acusado de acosar a dos estudiantes universitarias

LEER MÁS
Cusco: mineros de Chumbivilcas bloquean el Corredor Vial Sur en medio de reclamos por formalización

Cusco: mineros de Chumbivilcas bloquean el Corredor Vial Sur en medio de reclamos por formalización

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Cabecilla extorsionador de Lima Norte, condenado a dos cadenas perpetuas, es detenido en Lince: los antecedentes de alias 'Bobi'

Cabecilla extorsionador de Lima Norte, condenado a dos cadenas perpetuas, es detenido en Lince: los antecedentes de alias 'Bobi'

LEER MÁS
Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Sociedad

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025