Cusco: alcalde pide investigar presunta seguridad policial a discotecas ilegales

El alcalde provincial de Cusco, Luis Pantoja, lanzó una grave denuncia al afirmar que agentes de la Policía Nacional estarían brindando seguridad a dueños de discotecas ilegales en la ciudad. Según el burgomaestre, se trataría de uno o dos policías que habrían cruzado la línea del deber para proteger a personas vinculadas con actividades ilícitas.

“Tenemos información de que algunos policías están dándole seguridad, inclusive, a pseudoempresarios que se dedican a negocios totalmente ilegales, como las discotecas. Eso lo voy a conversar en privado con el jefe de la Región Policial para que haga las averiguaciones correspondientes”, declaró Pantoja.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los infiltrados

El alcalde indicó que estas presuntas redes de protección también estarían filtrando información sobre los operativos de fiscalización que realiza la municipalidad. “Cada vez que pretendemos hacer un operativo, como por arte de magia ya se enteran y los locales están cerrados. No solo hay infiltración en la Policía, sino también en la municipalidad”, advirtió.

Pantoja explicó que los dueños de estos locales ilegales incluso contratan a grupos de delincuentes -en algunos casos extranjeros- para agredir a los funcionarios municipales y obstaculizar los operativos. “No podemos permitir que un grupo de delincuentes impida el trabajo de la fuerza del orden. Pido a la Policía y a Migraciones que actúen con firmeza”, remarcó.

Pide investigación a la PNP

El burgomaestre cusqueño pidió que los altos mandos policiales apliquen las sanciones más drásticas contra los agentes involucrados. “A quienes se ponen al servicio de la delincuencia hay que capturarlos y meterlos al penal. Han dejado de servir al pueblo y deben ser tratados como lo que son: delincuentes”, enfatizó.

Finalmente, Pantoja reafirmó que su gestión continuará con los operativos de control en discotecas y locales informales, pese a las amenazas.