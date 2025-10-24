Cusco: niña queda con secuelas permanentes tras ser embestida por chofer con licencia retenida

Por si fuera poco, bus del accidente no tenía tarjeta de circulación vigente. Foto: Luis Álvarez - La República.

Por si fuera poco, bus del accidente no tenía tarjeta de circulación vigente. Foto: Luis Álvarez - La República.

Una tragedia conmociona a la colectividad cusqueña. Una niña de tres años perdió ambas piernas tras ser atropellada por un bus urbano de la Empresa de Transportes Wimpilllay, la mañana del último jueves. El accidente ocurrió frente a la puerta 4 del mercado Vinocanchón, del distrito de San Jerónimo en Cusco.

El vehículo, de placa X6F-419, era conducido por Santos Ccolqque Espinoza, quien también embistió a la señora Susana Valenzuela Huarcca (54), abuela de la víctima. Tras el impacto, el chofer bajó del bus e intentó escapar, pero fue retenido por transeúntes y comerciantes de la zona, hasta la llegada de la PNP.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Las dos víctimas fueron trasladadas de inmediato a diferentes centros de salud; sin embargo, la menor resultó con lesiones tan graves que obligaron a los médicos del Hospital Regional del Cusco a amputarle ambas extremidades inferiores.

"Mi pequeña se mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos, su salud es grave. Estamos muy afectados, pedimos justicia", dijo la madre de la menor.

Informalidad al volante

Durante las diligencias, se confirmó que el conductor tenía la licencia de conducir retenida y que la unidad no contaba con tarjeta de circulación vigente, pese a brindar servicio público de pasajeros. El caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras el chofer permanece detenido y la Policía Nacional continúa con las investigaciones.

Este trágico suceso vuelve a poner en evidencia la falta de control de las autoridades municipales y del transporte en zonas de alto tránsito como Vinocanchón, donde el desorden vehicular, la presencia de ambulantes y la circulación de buses informales son parte del caos diario. Vecinos exigen mayor fiscalización y orden, para que hechos como este no se repitan.