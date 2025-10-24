HOYSuscripcion LR Focus

Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió por asfixia

Familiares de Laurys realizaron un plantón tras conocer los resultados de la necropsia. La madre señala a José Gregorio Plaza, expareja de su ahijada, como principal sospechoso.

El resultado de la necropsia arrojó que la menor no murió electrocutada, sino por asfixia. Foto: Composición LR/Panamericana
El resultado de la necropsia arrojó que la menor no murió electrocutada, sino por asfixia. Foto: Composición LR/Panamericana

Laurys, la menor de 16 años que fue hallada sin vida en su dormitorio en el distrito de Villa El Salvador, no falleció a causa de una descarga eléctrica producto de la explosión de su celular, como se sospechaba en un inicio, sino que murió por estrangulamiento, según el reporte forense.

Al conocer los resultados de la necropsia, los familiares de la menor realizaron un plantón en las afueras de su vivienda. La madre de Laurys señaló como principal sospechoso a José Gregorio Plaza, expareja de su ahijada. En ese sentido, la progenitora contó que el sujeto tenía fácil ingreso al domicilio. Incluso, contó que encontró mensajes donde el hombre aseguraba haber estado en la vivienda durante el fallecimiento de la víctima.

Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

lr.pe

Reporte forense precisa que menor falleció por asfixia

El pasado 14 de octubre, los familiares de Laurys la encontraron sin vida dentro de su habitación. El cuerpo presentaba quemaduras en la mano y parte del rostro. Asimismo, junto a ella estaba su teléfono móvil con signos de haber sido dañado por el fuego. Por este motivo, los efectivos de la Policía Nacional manejaron la hipótesis de que habría sido un accidente doméstico a causa del dispositivo.

Sin embargo, la historia dio un giro total cuando salieron los resultados de la necropsia, en donde se establece que la causa de muerte fue "asfixia por estrangulamiento" y constricción cervical. Asimismo, el documento precisa que la lesión provino de la acción de otra persona sobre el cuello de la menor. Por ello, se descartó la hipótesis que se tenía inicialmente. Al respecto, estos resultados han iniciado una nueva investigación sobre el caso.

Hombre sale de banco y delincuente le dispara al no poder robarle objetos de valor: sucedió frente a comisaría en VES

lr.pe

Detienen al principal sospechoso: exconviviente de familiar de la víctima

Tras tomar conocimiento del reporte forense, la Policía Nacional del Perú procedió a la detención preliminar de José Gregorio Plazas, ciudadano de nacionalidad extranjera, quien residía en otro piso del inmueble donde vivía la menor. En ese sentido, Plazas, con formación militar en Venezuela, mantuvo una relación en el pasado con la ahijada de la madre de la víctima, según precisaron sus familiares a Latina Noticias.

En tanto, vecinos ubicaron al sospechoso dentro de la vivienda durante el momento en el que falleció la menor de 16 años. Asimismo, Plazas habría aceptado su presencia en el lugar durante el mismo lapso. Al respecto, Nilto Becerra, abogado de la familia, sostuvo que hay mensajes de WhatsApp que conectan al detenido con el caso. Hasta el momento, se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

