Director del hospital de EsSalud Virú fallece tras chocar vehículo contra camión en la Panamericana Norte

Un fatal accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves 23 de octubre en la Panamericana Norte, a la altura del sector Alto Salaverry, cobró la vida del doctor Ramiro Richard Sandoval Huamán de 52 años, director del Hospital EsSalud “Víctor Soles García” de Virú.

Según información preliminar de la Policía Nacional, el vehículo en el que viajaba el médico era de placa T6C-002 y colisionó violentamente contra la parte trasera de un camión cargado de piedra de placa BZS-845.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Qué sucedió en el accidente de tránsito?

El impacto fue de tal magnitud que el auto quedó totalmente destrozado, causando la muerte instantánea del director mientras dos personas más que acompañaban al galeno fueron identificados como Oscar Sánchez Kakiuchi y Gustavo Carranza, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia a hospitales de Trujillo, donde permanecen bajo observación médica.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 549 de la Panamericana Norte. Personal de la Comisaría de Salaverry y Bomberos Voluntarios realizaron las labores de rescate y retiro de los vehículos siniestrados.

PUEDES VER: Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

EsSalud lamenta suceso

Por medio de un comunicado, EsSalud lamentó profundamente el fallecimiento del doctor Ramiro Sandoval Huamán, quien cumplía con el cargo de director en el Hospital de EsSalud Virú, Víctor Soles García.

El personal de la Policía de tránsito de la región, ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente de tránsito.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.