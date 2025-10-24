HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

Los familiares del taxista, identificado como Víctor Alvinez Mechato, exigen justicia y piden a las autoridades la debida sanción contra el conductor del bus, a quien se le dictó nueve meses de prisión preventiva.

Un conductor de bus atropelló a un taxista luego de que este le reclamara por un choque previo en la Panamericana Sur.
Un conductor de bus atropelló a un taxista luego de que este le reclamara por un choque previo en la Panamericana Sur. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un taxista con más de 40 años de experiencia, identificado como Víctor Alvinez Mechato (63), perdió la vida tras ser atropellado por un bus de la empresa Real Star en la Panamericana Sur, a la altura del puente del Pentagonito, en San Borja. De acuerdo con testigos de la zona, el vehículo de transporte público habría golpeado el espejo lateral del auto que conducía Alvinez. Esto hizo que el taxista descendiera de su vehículo para reclamarle al conductor del bus, identificado como Cristian Rodríguez Rojas.

Sin embargo, lejos de llegar a un acuerdo, Rodríguez avanzó el vehículo justo cuando el taxista se dio media vuelta para regresar a su automóvil. Todos estos hechos quedaron registrados por una cámara de seguridad de la zona, que también captó el momento en que un transeúnte robó la mochila y otras pertenencias del vehículo de la víctima.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

lr.pe

Chofer de bus acumula más de 22 papeletas, según SAT

De acuerdo con el registro del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Cristian Rodríguez Rojas acumula 22 papeletas que suman 225 puntos, más del doble del límite permitido, que es de 100. Esa acumulación de infracciones podría derivar en la suspensión de su licencia de conducir. Hasta el momento, Rodríguez cumple nueve meses de prisión preventiva. Los restos de Víctor Alvinez serán sepultados hoy.

Los familiares de la víctima exigieron justicia y una sentencia pronta. La madre de Víctor, en declaraciones a La República, pidió que el conductor de la empresa Real Star no sea liberado. “Ha matado a mi hijo. Él era un hombre bueno. Quiero a mi hijo. Pido justicia”, expresó entre lágrimas.

PUEDES VER: Paciente amenaza y toma como rehén a obstetra en centro de salud de Junín: buscaba enviar "un mensaje urgente"

lr.pe

Por su parte, el cuñado del taxista fallecido explicó a este medio que Rodríguez contaba con una licencia A1, categoría que le impide conducir vehículos mayores. “La última infracción fue el 30 de septiembre. A este señor no le correspondía seguir manejando. Este hecho se pudo evitar si los efectivos policiales hubieran actuado correctamente. Si no hubiera ocurrido este incidente, él seguiría manejando”, manifestó indignado. Finalmente, pidió a las autoridades que realicen las diligencias necesarias para que el conductor del bus reciba la sanción que corresponda. “Le pedimos a las personas que iban en el ómnibus que se sumen como testigos para que este hecho no quede impune”, declaró.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

LEER MÁS
Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
Director del hospital de EsSalud Virú fallece tras chocar vehículo contra camión en la Panamericana Norte

Director del hospital de EsSalud Virú fallece tras chocar vehículo contra camión en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

LEER MÁS
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Sociedad

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025