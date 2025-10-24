Un conductor de bus atropelló a un taxista luego de que este le reclamara por un choque previo en la Panamericana Sur. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un conductor de bus atropelló a un taxista luego de que este le reclamara por un choque previo en la Panamericana Sur. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un taxista con más de 40 años de experiencia, identificado como Víctor Alvinez Mechato (63), perdió la vida tras ser atropellado por un bus de la empresa Real Star en la Panamericana Sur, a la altura del puente del Pentagonito, en San Borja. De acuerdo con testigos de la zona, el vehículo de transporte público habría golpeado el espejo lateral del auto que conducía Alvinez. Esto hizo que el taxista descendiera de su vehículo para reclamarle al conductor del bus, identificado como Cristian Rodríguez Rojas.

Sin embargo, lejos de llegar a un acuerdo, Rodríguez avanzó el vehículo justo cuando el taxista se dio media vuelta para regresar a su automóvil. Todos estos hechos quedaron registrados por una cámara de seguridad de la zona, que también captó el momento en que un transeúnte robó la mochila y otras pertenencias del vehículo de la víctima.

Chofer de bus acumula más de 22 papeletas, según SAT

De acuerdo con el registro del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Cristian Rodríguez Rojas acumula 22 papeletas que suman 225 puntos, más del doble del límite permitido, que es de 100. Esa acumulación de infracciones podría derivar en la suspensión de su licencia de conducir. Hasta el momento, Rodríguez cumple nueve meses de prisión preventiva. Los restos de Víctor Alvinez serán sepultados hoy.

Los familiares de la víctima exigieron justicia y una sentencia pronta. La madre de Víctor, en declaraciones a La República, pidió que el conductor de la empresa Real Star no sea liberado. “Ha matado a mi hijo. Él era un hombre bueno. Quiero a mi hijo. Pido justicia”, expresó entre lágrimas.

Por su parte, el cuñado del taxista fallecido explicó a este medio que Rodríguez contaba con una licencia A1, categoría que le impide conducir vehículos mayores. “La última infracción fue el 30 de septiembre. A este señor no le correspondía seguir manejando. Este hecho se pudo evitar si los efectivos policiales hubieran actuado correctamente. Si no hubiera ocurrido este incidente, él seguiría manejando”, manifestó indignado. Finalmente, pidió a las autoridades que realicen las diligencias necesarias para que el conductor del bus reciba la sanción que corresponda. “Le pedimos a las personas que iban en el ómnibus que se sumen como testigos para que este hecho no quede impune”, declaró.

