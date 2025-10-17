Óscar Arriola busca que fiscal común investigue asesinato de Eduardo Ruiz para evitar investigación por violación a DD. HH.

Este jueves 16 de octubre, pocas horas después del fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (32), el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, solicitó que sea una Fiscalía común la que asuma las investigaciones contra el suboficial de tercera Luis Magallanes, señalado por las autoridades como autor de los disparos que causaron la muerte del joven rapero.

Ante este pedido, entre las declaraciones del abogado Stefano Miranda, defensa del acusado, quien ha negado en diferentes medios que su patrocinado sea la persona que asesinó a Ruiz Sanz, el oficial Arriola, y mientras la familia y amigos cercanos de alias 'Trvko' aclaman justicia, las diligencias para determinar a los culpables del crimen inician entre arbitrariedades y posible impunidad, advierten expertos.

¿Hechos aislados?

"En la brevedad posible, estos actos de investigación, urgentes e inaplazables, [se debe ver] con el fiscal penal común, porque estos son hechos aislados del planeamiento, donde la Policía ha resistido por espacio de más de siete horas, sin que esto mellen el esfuerzo porque no se cause el más mínimo de lesiones al ser humano", declaró para los medios Óscar Arriola, luego de confirmar la identidad de quien habría disparado contra Eduardo Ruiz.

Al respecto, la congresista Ruth Luque alertó sobre los riesgos que correría el caso si un fiscal penal común atendiera el caso. "No señor Arriola, no es un hecho aislado, aquí se configura una grave vulneración a los DDHH. El asesinato de Eduardo Ruiz Sáenz, debe ser competencia de la fiscalía de DDHH. Y ya sabemos que, es fácil esquivar la cadena de mando. En este grave atentado a la vida humana, haya responsables, más allá del autor directo: José Jeri; Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio Orbezo", escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) y abogado especializado en Derecho Penal y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señala que el mensaje dado por comandante parte del desconocimiento. "Él [Arriola] debe tomar en cuenta que hay una realidad presente (...) Las fiscalías de Derechos Humanos son fiscalías especializadas. Existen hace casi 20 años en el Perú y son de los equipos más desarrollados, más profesionales, ya que tienen una capacidad de investigación para casos de graves, de violaciones a los derechos humanos, como el que ha ocurrido ayer por la noche [15 de octubre], como el que ocurrieron el 2020 o el 2022 y el 2023", sentenció para La República.

Maritza Quispe, abogada de IDL también concuerda en que lo que quieren las autoridades, en el fondo, es "tratar este delito como un delito común, cuando en los hechos no es así", sentenció. "Lo que él no quiere es que se investigue al policía por delitos de graves violaciones a los derechos humanos", afirmó.

PNP confirma dos suboficiales detenidos por muerte de Eduardo Ruiz

En horas de la mañana del 17 de octubre, en una entrevista para el medio Epicentro TV, el abogado Stefano Miranda confirmó que su cliente, Luis Magallanes, quien permanece internado en Hospital Luis Sáenz con politraumatismo, habría reconocido al segundo posible implicado en la muerte de alias 'Trvko'.

Se trataría del suboficial Omar Saavedra Bautista (26), quien mediante un oficio enviado por la PNP al Ministerio Público, la institución confirmó su detención en flagrancia. Hasta el momento, se desconoció dicha información y ninguna autoridad policial se ha pronunciado oficialmente al respecto.

En tanto, el documento fiscal detalla que ambos suboficiales, tanto Magallanes Gaviria como Saavedra Bautista, se encuentran siendo investigados por el asesinato del joven rapero. A través de sus redes sociales, la Fiscalía informó que el caso viene siendo atendido por Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, responsable del caso. "Por lo pronto está siguiendo su curso, esperemos que no pidan su remisión", enfatizó Quispe.

