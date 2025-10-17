HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Óscar Arriola busca que fiscal común investigue asesinato de Eduardo Ruiz para evitar investigación por violación a DD. HH.

Expertos advierten sobre posibles arbitrariedades en el caso, enfatizando que debería ser tratado por la Fiscalía de Derechos Humanos para garantizar justicia ante el asesinato del joven músico.

Foto: Gabriela Sánchez/ Hablemos por Igual/ Andina.
Foto: Gabriela Sánchez/ Hablemos por Igual/ Andina.

Este jueves 16 de octubre, pocas horas después del fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (32), el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, solicitó que sea una Fiscalía común la que asuma las investigaciones contra el suboficial de tercera Luis Magallanes, señalado por las autoridades como autor de los disparos que causaron la muerte del joven rapero.

Ante este pedido, entre las declaraciones del abogado Stefano Miranda, defensa del acusado, quien ha negado en diferentes medios que su patrocinado sea la persona que asesinó a Ruiz Sanz, el oficial Arriola, y mientras la familia y amigos cercanos de alias 'Trvko' aclaman justicia, las diligencias para determinar a los culpables del crimen inician entre arbitrariedades y posible impunidad, advierten expertos.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Transportistas de Lima y Callao anuncian medida de protesta en rechazo a los recientes hechos de violencia

lr.pe

¿Hechos aislados?

"En la brevedad posible, estos actos de investigación, urgentes e inaplazables, [se debe ver] con el fiscal penal común, porque estos son hechos aislados del planeamiento, donde la Policía ha resistido por espacio de más de siete horas, sin que esto mellen el esfuerzo porque no se cause el más mínimo de lesiones al ser humano", declaró para los medios Óscar Arriola, luego de confirmar la identidad de quien habría disparado contra Eduardo Ruiz.

Al respecto, la congresista Ruth Luque alertó sobre los riesgos que correría el caso si un fiscal penal común atendiera el caso. "No señor Arriola, no es un hecho aislado, aquí se configura una grave vulneración a los DDHH. El asesinato de Eduardo Ruiz Sáenz, debe ser competencia de la fiscalía de DDHH. Y ya sabemos que, es fácil esquivar la cadena de mando. En este grave atentado a la vida humana, haya responsables, más allá del autor directo: José Jeri; Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio Orbezo", escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) y abogado especializado en Derecho Penal y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señala que el mensaje dado por comandante parte del desconocimiento. "Él [Arriola] debe tomar en cuenta que hay una realidad presente (...) Las fiscalías de Derechos Humanos son fiscalías especializadas. Existen hace casi 20 años en el Perú y son de los equipos más desarrollados, más profesionales, ya que tienen una capacidad de investigación para casos de graves, de violaciones a los derechos humanos, como el que ha ocurrido ayer por la noche [15 de octubre], como el que ocurrieron el 2020 o el 2022 y el 2023", sentenció para La República.

Maritza Quispe, abogada de IDL también concuerda en que lo que quieren las autoridades, en el fondo, es "tratar este delito como un delito común, cuando en los hechos no es así", sentenció. "Lo que él no quiere es que se investigue al policía por delitos de graves violaciones a los derechos humanos", afirmó.

PUEDES VER: Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

lr.pe

PNP confirma dos suboficiales detenidos por muerte de Eduardo Ruiz

En horas de la mañana del 17 de octubre, en una entrevista para el medio Epicentro TV, el abogado Stefano Miranda confirmó que su cliente, Luis Magallanes, quien permanece internado en Hospital Luis Sáenz con politraumatismo, habría reconocido al segundo posible implicado en la muerte de alias 'Trvko'.

Se trataría del suboficial Omar Saavedra Bautista (26), quien mediante un oficio enviado por la PNP al Ministerio Público, la institución confirmó su detención en flagrancia. Hasta el momento, se desconoció dicha información y ninguna autoridad policial se ha pronunciado oficialmente al respecto.

En tanto, el documento fiscal detalla que ambos suboficiales, tanto Magallanes Gaviria como Saavedra Bautista, se encuentran siendo investigados por el asesinato del joven rapero. A través de sus redes sociales, la Fiscalía informó que el caso viene siendo atendido por Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, responsable del caso. "Por lo pronto está siguiendo su curso, esperemos que no pidan su remisión", enfatizó Quispe.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Primer ministro sigue criminalizando marchas de la Generación Z y los acusa de querer "controlar las próximas elecciones"

Primer ministro sigue criminalizando marchas de la Generación Z y los acusa de querer "controlar las próximas elecciones"

LEER MÁS
Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

LEER MÁS
Universidades públicas exigen al presidente José Jerí no normalizar más muertes ni violencia en protestas

Universidades públicas exigen al presidente José Jerí no normalizar más muertes ni violencia en protestas

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
Interno escapa del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente

Interno escapa del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 17 de octubre, según IGP?

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 17 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 17 de octubre, según IGP?

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025