Playas aptas para bañistas en Lima: lista de los balnearios saludables que puedes visitar este verano 2026

Las playas seguras, identificadas con bandera verde, se encuentran en distritos como Miraflores, Barranco y Chorrillos, según últimos reportes de Digesa.

Solo 19 de 73 playas en Lima son aptas para el verano 2026.
El Ministerio de Salud (Minsa) alertó a la ciudadanía sobre el estado sanitario de las playas en Lima Metropolitana, tras el último reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), que calificó como aptas y saludables solo 19 de 73 balnearios evaluados.

Según la plataforma oficial Verano Saludable, otras 54 playas fueron declaradas no saludables, lo que confirma que más del 70% del litoral limeño no cumple con los estándares sanitarios mínimos, que incluyen la calidad microbiológica del agua, la limpieza del entorno y el estado de los servicios higiénicos en pleno verano 2026.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Riesgo en el mar: 157 playas fueron declaradas como “no saludables” a nivel nacional por el Minsa

Playas saludables según Digesa

Las playas que sí obtuvieron bandera verde —consideradas seguras para bañistas— se concentran en distritos como Miraflores, Barranco, Chorrillos, Ancón, Punta Hermosa, Punta Negra y Santa María del Mar. Se incluyen destinos populares como:

  • Tres Picos (Miraflores)
  • La Pampilla II (Miraflores)
  • Playa Miraflores (Miraflores)
  • Redondo II (Miraflores)
  • Redondo I (Miraflores)
  • Los Pavos (Barranco)
  • Barranco (Barranco)
  • Pescadores (Chorrillos)
  • El Silencio (Punta Hermosa)
  • Caballeros (Punta Hermosa)
  • Punta Hermosa (Punta Hermosa)
  • Punta Negra (Punta Negra)
  • Santa María (Santa María del Mar)
  • Embajadores (Santa María del Mar)
  • Hermosa (Ancón)
  • San Francisco Chico (Ancón)
  • Los Delfines (Miraflores)
  • Estrella (Miraflores)
  • Las Sombrillas Sector Chorrillos (Chorrillos).

PUEDES VER: Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

Advertencia: playas no saludables de la capital

En contraste, zonas tradicionalmente concurridas como Señoritas, Los Pulpos, Los Yuyos, Naplo o D’Onofrio aparecen ahora señalizadas con bandera roja, debido a contaminación asociada a descargas residuales sin tratamiento o procesos ineficientes de saneamiento.

Ante este panorama, el Minsa exhortó a los veraneantes a verificar el estado de cada playa antes de visitarla y priorizar aquellas que cumplan con las condiciones saludables establecidas por Digesa en la plataforma oficial Verano Saludable, a fin de prevenir enfermedades y disfrutar de la temporada de verano sin poner en riesgo su bienestar.

Tragedia de Año Nuevo: dos hombres mueren por ahogamiento en la playa Chacra y Mar de Huaral

Cobro de estacionamientos en playas del sur de Lima: tarifas rigen desde este 1 de enero para todo el verano 2026

Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

Roban identidad a adulta mayor con cáncer y abren cuenta de Yape a su nombre para depositar dinero de extorsiones en San Juan de Miraflores

San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

Exdirigente y activista fundadora del Vaso de Leche: "Un menú de S/180 para congresistas y una ración de 0.38 para un niño"

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Bono de escolaridad de S/400 en enero 2026: qué trabajadores y en qué fecha recibirán este beneficio económico

