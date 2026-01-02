Solo 19 de 73 playas en Lima son aptas para el verano 2026. | Composición LR

Solo 19 de 73 playas en Lima son aptas para el verano 2026. | Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó a la ciudadanía sobre el estado sanitario de las playas en Lima Metropolitana, tras el último reporte de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), que calificó como aptas y saludables solo 19 de 73 balnearios evaluados.

Según la plataforma oficial Verano Saludable, otras 54 playas fueron declaradas no saludables, lo que confirma que más del 70% del litoral limeño no cumple con los estándares sanitarios mínimos, que incluyen la calidad microbiológica del agua, la limpieza del entorno y el estado de los servicios higiénicos en pleno verano 2026.

Playas saludables según Digesa

Las playas que sí obtuvieron bandera verde —consideradas seguras para bañistas— se concentran en distritos como Miraflores, Barranco, Chorrillos, Ancón, Punta Hermosa, Punta Negra y Santa María del Mar. Se incluyen destinos populares como:

Tres Picos (Miraflores)

La Pampilla II (Miraflores)

Playa Miraflores (Miraflores)

Redondo II (Miraflores)

Redondo I (Miraflores)

Los Pavos (Barranco)

Barranco (Barranco)

Pescadores (Chorrillos)

El Silencio (Punta Hermosa)

Caballeros (Punta Hermosa)

Punta Hermosa (Punta Hermosa)

Punta Negra (Punta Negra)

Santa María (Santa María del Mar)

Embajadores (Santa María del Mar)

Hermosa (Ancón)

San Francisco Chico (Ancón)

Los Delfines (Miraflores)

Estrella (Miraflores)

Las Sombrillas Sector Chorrillos (Chorrillos).

Advertencia: playas no saludables de la capital

En contraste, zonas tradicionalmente concurridas como Señoritas, Los Pulpos, Los Yuyos, Naplo o D’Onofrio aparecen ahora señalizadas con bandera roja, debido a contaminación asociada a descargas residuales sin tratamiento o procesos ineficientes de saneamiento.

Ante este panorama, el Minsa exhortó a los veraneantes a verificar el estado de cada playa antes de visitarla y priorizar aquellas que cumplan con las condiciones saludables establecidas por Digesa en la plataforma oficial Verano Saludable, a fin de prevenir enfermedades y disfrutar de la temporada de verano sin poner en riesgo su bienestar.

