Horas antes del partido entre Sporting Cristal y Universitario, un grupo de presuntos barristas protagonizó un enfrentamiento en los alrededores de un parque cercano al Estadio Nacional, en Lima. El incidente ocurrió la tarde de este jueves 23 de octubre, a la altura de la avenida Arequipa, donde una decena de aficionados se enfrentó utilizando fuegos artificiales, lo que motivó la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El clásico, correspondiente a la recta final del Torneo Clausura 2025, generaba gran expectativa entre los hinchas, pero el altercado provocó momentos de tensión antes del inicio del encuentro. La PNP dispersó a los participantes con bombas lacrimógenas y detuvo a varios hinchas. Según las imágenes difundidas, una persona habría resultado herida tras el enfrentamiento y fue atendida por los agentes en el lugar.

Enfrentamientos previos al partido entre Sporting Cristal y Universitario

El encuentro programado para las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional solo permitió el ingreso de hinchas locales, es decir, de la barra de Sporting Cristal. Según imágenes de Canal N, los barristas de ambos clubes iniciaron el enfrentamiento con el uso de pirotecnia y piedras, lo que generó caos en la zona. Minutos después, las autoridades llegaron para controlar la situación.

La turba de aficionados de Universitario llegó por la avenida Petit Thouars, pero fue desviada hacia Arenales, donde algunos continuaron hasta un parque cercano al estadio. En tanto, los seguidores de Sporting Cristal se concentraron en los alrededores del recinto José Díaz.

El enfrentamiento se produjo en pleno estado de emergencia, periodo en el que las actividades masivas, como los partidos de fútbol con público, requieren autorización expresa de las autoridades locales. Además, las normas vigentes facultan a las fuerzas del orden a decomisar armas, explosivos y pirotécnicos ilegales, por lo que su uso en este incidente constituye una grave infracción a las disposiciones de seguridad.

