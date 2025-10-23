HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Universitario anota el 1 a 0 a Sporting Cristal
EN VIVO | Universitario anota el 1 a 0 a Sporting Cristal     EN VIVO | Universitario anota el 1 a 0 a Sporting Cristal     EN VIVO | Universitario anota el 1 a 0 a Sporting Cristal     
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Sociedad

Presuntos barristas de Universitario y Sporting Cristal se enfrentan con pirotécnicos cerca del Estadio Nacional

La pelea se desató con fuegos artificiales y piedras, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional del Perú, quienes utilizaron bombas lacrimógenas y detuvieron a varios involucrados.

Enfrentamiento entre barristas antes del clásico entre Sporting Cristal y Universitario en Lima
Enfrentamiento entre barristas antes del clásico entre Sporting Cristal y Universitario en Lima | Foto: composición LR/Canal N

Horas antes del partido entre Sporting Cristal y Universitario, un grupo de presuntos barristas protagonizó un enfrentamiento en los alrededores de un parque cercano al Estadio Nacional, en Lima. El incidente ocurrió la tarde de este jueves 23 de octubre, a la altura de la avenida Arequipa, donde una decena de aficionados se enfrentó utilizando fuegos artificiales, lo que motivó la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El clásico, correspondiente a la recta final del Torneo Clausura 2025, generaba gran expectativa entre los hinchas, pero el altercado provocó momentos de tensión antes del inicio del encuentro. La PNP dispersó a los participantes con bombas lacrimógenas y detuvo a varios hinchas. Según las imágenes difundidas, una persona habría resultado herida tras el enfrentamiento y fue atendida por los agentes en el lugar.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

lr.pe

Enfrentamientos previos al partido entre Sporting Cristal y Universitario

El encuentro programado para las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional solo permitió el ingreso de hinchas locales, es decir, de la barra de Sporting Cristal. Según imágenes de Canal N, los barristas de ambos clubes iniciaron el enfrentamiento con el uso de pirotecnia y piedras, lo que generó caos en la zona. Minutos después, las autoridades llegaron para controlar la situación.

La turba de aficionados de Universitario llegó por la avenida Petit Thouars, pero fue desviada hacia Arenales, donde algunos continuaron hasta un parque cercano al estadio. En tanto, los seguidores de Sporting Cristal se concentraron en los alrededores del recinto José Díaz.

PUEDES VER: Rímac: asesinan de al menos cinco balazos a obrero durante obras municipales en pleno estado de emergencia

lr.pe

El enfrentamiento se produjo en pleno estado de emergencia, periodo en el que las actividades masivas, como los partidos de fútbol con público, requieren autorización expresa de las autoridades locales. Además, las normas vigentes facultan a las fuerzas del orden a decomisar armas, explosivos y pirotécnicos ilegales, por lo que su uso en este incidente constituye una grave infracción a las disposiciones de seguridad.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sporting Cristal y Universitario se ven las caras en el Estadio Nacional (8:00 p.m.) en partido pendiente de la jornada 14

Sporting Cristal y Universitario se ven las caras en el Estadio Nacional (8:00 p.m.) en partido pendiente de la jornada 14

LEER MÁS
Universitario y la emotiva celebración tras valioso triunfo ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional: "Merengues solo sirve ganar"

Universitario y la emotiva celebración tras valioso triunfo ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional: "Merengues solo sirve ganar"

LEER MÁS
Universitario sale por un nuevo triunfo que lo acerque al tricampeonato. Recibe a Ayacucho FC en el Estadio Nacional

Universitario sale por un nuevo triunfo que lo acerque al tricampeonato. Recibe a Ayacucho FC en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Sociedad

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025