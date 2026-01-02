Bono de escolaridad de S/400 en enero 2026: qué trabajadores y en qué fecha recibirán este beneficio económico | Foto: Difusión.

En enero, el Estado peruano entregará el Bono de Escolaridad 2026 por un monto de S/400, como un apoyo económico destinado a cubrir parte de los gastos educativos al inicio del año escolar. Este beneficio, establecido en el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF, de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, busca aliviar la carga financiera de miles de trabajadores del sector público.

El pago del bono se realizará en enero de 2026, junto con la planilla de remuneraciones, y estará dirigido a trabajadores y pensionistas del Decreto Ley 20530. Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán el monto en la misma fecha, debido a que algunos grupos específicos —como docentes y auxiliares de educación contratados bajo la Ley Nº 29944— lo percibirán en junio, según lo dispone la normativa vigente.

¿Qué trabajadores recibirán el bono por escolaridad 2026?

El Bono por Escolaridad 2026 será otorgado a diversos trabajadores y pensionistas del sector público, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la normativa vigente y que se encuentren con vínculo laboral vigente al momento del pago. Los beneficiarios son:

Funcionarios y servidores públicos nombrados y contratados bajo los regímenes del Decreto Legislativo 276, la Ley N.° 29944 (Reforma Magisterial) y la Ley N.° 30512.

(Reforma Magisterial) y la Docentes universitarios comprendidos en la Ley Nº 30220.

Personal de la salud incluido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas de derecho propio a cargo del Estado, comprendidos en los regímenes de (Ley Nº 15117, Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, Ley Nº 28091, Decreto Legislativo N° 1133)

Trabajadores del sector público bajo régimen de actividad privado, salvo que por norma legal reciban un monto distinto.

¿Cuándo se paga el bono por escolaridad 2026?

El beneficio se depositará en enero de 2026 junto con la remuneración mensual de los trabajadores, por lo que la fecha será en función a la entidad a la que pertenezca. En ese sentido, el Diario Oficial El Peruano precisó el siguiente cronograma:

Miércoles 21 de enero: Educación (colegios y universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Jueves 22 de enero: Interior, Vivienda, Desarrollo e Inclusión Social, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Viernes 23 de enero: Salud, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Lunes 26 de enero: Producción, Fuero Militar Policial, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

