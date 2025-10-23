Caso Trvko: PNP cambia versión y llama “héroe” a Luis Magallanes, policía que disparó
El comandante general Óscar Arriola pasó del perdón a la reivindicación. Una semana después de reconocer que el disparo que mató al rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, provino del arma del suboficial de tercera Luis Magallanes Gaviria, y de anunciar una investigación por fuero común, ahora lo califica de “héroe viviente” y sostiene que actuó en “legítima defensa”.
Durante una conferencia de prensa realizada este 23 de octubre en Villa El Salvador —en la que la PNP presentaba la detención de nueve personas, entre ellas alias “Achorao”, y la incautación de armas, dinamita y droga—, Arriola dedicó varios minutos a defender a Magallanes.
“Concurren eximentes de pena: cumplimiento del deber, legítima defensa y miedo insuperable. Es un acto culposo, no hay voluntad criminal”, dijo el jefe policial, antes de asegurar: “Por supuesto que es un héroe viviente y tiene todo el respaldo de siempre. He conversado diariamente con sus familiares”.
Arriola recordó haber sido su superior en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y afirmó mantener “respaldo total” al agente, a quien brinda apoyo legal, médico y moral.
El nuevo discurso contrasta con el del 16 de octubre, cuando el comandante general pidió perdón “a nombre de toda la familia policial” a la familia de Ruiz Sanz y anunció que Magallanes sería investigado “por el fuero penal común”. En aquella ocasión reconoció que la bala que mató a Trvko había salido del arma del suboficial.
Ahora, sin embargo, sostiene que el disparo “fue al piso”, que el agente actuó “bajo shock” tras ser agredido y que perdió su arma al ser atacado por manifestantes, a quienes calificó de “personas criminales”. También acusó al fiscal que participó en las diligencias de cometer “prevaricato”, amparándose en la Ley 32130 del Congreso, y adelantó que presentó informes al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia.
El cambio de versión evidencia el intento de la PNP de consolidar una narrativa oficial exculpatoria en torno al caso, pese a las imágenes de video que muestran el momento del disparo y contradicen la tesis de “legítima defensa”.
Arriola evitó precisar si un disparo al suelo —y no al aire— se ajusta al reglamento policial para procedimientos de dispersión o disuasión.
La narrativa del héroe
Aunque Arriola insistió en expresar sus condolencias “por formación ética y moral”, su discurso se enmarca en una narrativa de buenos contra malos, reforzada por el radicalismo congresal.
Los fujimoristas Fernando Rospigliosi y Alejandro Aguinaga, llamaron “terruco” y “terrorista urbano” a Trvko, construyendo un relato donde el victimario es héroe y la víctima, un enemigo interno.
Mientras tanto, la familia de Mauricio Ruiz Sanz enfrenta el luto en soledad. Roger Ruiz, su padre, asegura que no ha recibido apoyo del Estado y teme por su seguridad. Un niño de diez años ha quedado huérfano y un hermano aún recuerda el peso de cargar el cuerpo de su hermano en brazos. Nadie les ha ofrecido, siquiera, atención psicológica.