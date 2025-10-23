HOYSuscripcion LR Focus

Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Política

Caso Eduardo Ruiz: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra policía Luis Magallanes

La institución también solicitó comparecencia con restricciones contra el efectivo señalado por la PNP como responsable del asesinato de Eduardo Ruiz.

Caso Trvko: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra policía Luis Magallanes. Foto: composición LR
Caso Trvko: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra policía Luis Magallanes. Foto: composición LR

La Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para Luis Magallanes, investigado por el asesinato de Eduardo Ruiz durante la manifestación del 15 de octubre.

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Caso Trvko: PNP cambia versión y llama “héroe” a Luis Magallanes, policía que disparó

Caso Trvko: PNP cambia versión y llama "héroe" a Luis Magallanes, policía que disparó

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

