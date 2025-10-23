Caso Eduardo Ruiz: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra policía Luis Magallanes
La institución también solicitó comparecencia con restricciones contra el efectivo señalado por la PNP como responsable del asesinato de Eduardo Ruiz.
Caso Trvko: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra policía Luis Magallanes. Foto: composición LR
La Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para Luis Magallanes, investigado por el asesinato de Eduardo Ruiz durante la manifestación del 15 de octubre.
