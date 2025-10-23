HOYSuscripcion LR Focus

Habla cuñada de mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa que se iba a cometer doble crimen

Katherin Bello confesó a la Policía que se había coludido con Keyllis Aguilera para asesinar a sus esposos tras presuntos abusos de violencia.

Cuñada confesó que asesinato se habría planificado dos meses atrás.
Cuñada confesó que asesinato se habría planificado dos meses atrás. | Composición LR | Difusión

A inicios del mes de octubre, un caso de homicidio conmocionó a la localidad de Breña, cuando efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron el cuerpo de Alexander Valderde Laines al interior de su propio vehículo en la cuadra 9 del jirón Huaraz. Horas más tarde del terrible descubrimiento, Keillys Aguilera Meneses, esposa del fallecido, confesó haber asesinado al padre de sus hijos tras presuntos maltratos.

La mujer, de nacionalidad venezolana, reveló que no habría actuado sola en el crimen, fue en complicidad de su cuñada Katherin Bello, esposa del hermano de Valverde Laines, quien impactó con testimonio tras su captura. De acuerdo con América Noticias, Bello contó que ambas habían planificado asesinar a sus esposos el mismo día.

"Nosotras ideamos (el crimen) dos meses atrás. Yo le decía a Keillys que tenía que ser juntos porque si lo hacíamos por separado, luego no podríamos hacerlo con el otro. Keillys lo pensaba en otra forma, siempre había coordinación entre ambas", detalló Bello a la PNP.

lr.pe

Mujeres iban a cometer doble crimen

Aguilera y Bello se culpan entre sí sobre quién provocó la muerte de Laines. Según las confesiones de ambas, intentaron acabar con la vida de los dos hermanos, pero no lo lograron. Entonces, planearon cómo sacar el cuerpo de la víctima sin que nadie las viera, ya que vivían bajo el mismo techo que sus suegros e hijos.

La cuñada detalló que su plan inicial era drogar a Alexander y a Romel. Luego de que se capturara a la ciudadana extranjera, la Policía atrapó a su cuñada en un bus interprovincial en el norte, Bello intentó huir del país.

lr.pe

Esposas actuaron juntas en crimen

Katherine, esposa de Romel, indicó que días después del crimen contra Alexander, en la casa ya se sentía un olor muy fuerte y que debían mover al occiso.

Después de mover a la víctima al auto en otra calle del distrito de Breña, Bello le cuestionó decisión. "Yo le dije que por qué lo había llevado a ese lugar. No se concretó lo que teníamos pensado. Por ello, el cadáver se quedó en Jr. Huaraz".

