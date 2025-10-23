La Marina de Guerra del Perú emite aviso especial por oleaje anómalo en el litoral peruano | Foto: composición LR/Andina

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, emitió un aviso especial ante la presencia de un nuevo episodio de oleaje anómalo que afectará el litoral peruano desde el viernes 24 hasta el martes 28 de octubre.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 49, las olas podrían superar su altura habitual, alterando las condiciones del mar en las zonas norte, centro y sur del país, con mayor impacto en las playas abiertas y semiabiertas.

Zonas afectadas por oleajes anómalos en la costa peruana según la Marina de Guerra. Foto: DHN

Oleajes anómalos en el litoral peruano: estas son las zonas que serán afectadas

De acuerdo con el aviso, el litoral sur, comprendido entre San Juan de Marcona y Tacna, será el primero en registrar el arribo de oleaje ligero proveniente del suroeste desde la mañana del viernes 24.

En tanto, en el litoral central, las olas llegarán a las zonas entre el Callao y San Juan de Marcona durante la tarde del mismo viernes, mientras que entre Salaverry y el Callao se presentarán desde la tarde del sábado 25. Por su parte, el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, experimentará el fenómeno a partir de la madrugada del domingo 26 de octubre.

La Marina indicó que el fenómeno se mantendrá hasta el martes 28 de octubre, con mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas al suroeste. Asimismo, exhortó a las autoridades regionales, locales y capitanías de puerto a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes o daños materiales.

¿Cómo se clasifica el oleaje anómalo en la costa peruana?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú clasifica el estado del mar en la zona costera para facilitar la comprensión de los niveles de riesgo ante oleajes anómalos. Estas categorías permiten a autoridades y ciudadanos tomar decisiones informadas frente a posibles peligros.

Condiciones normales

El mar presenta olas con alturas promedio, dentro de los rangos habituales observados en la zona costera.

Oleaje anómalo

Se refiere al impacto del oleaje que se transfiere desde el océano abierto hacia las zonas costeras, generando condiciones fuera de lo común. Se clasifica en cuatro niveles:

Oleaje ligero : Las olas alcanzan hasta un 50 % más de altura respecto a las condiciones normales.

: Las olas alcanzan hasta un 50 % más de altura respecto a las condiciones normales. Oleaje moderado : Las olas llegan a medir hasta el doble de su altura habitual.

: Las olas llegan a medir hasta el doble de su altura habitual. Oleaje fuerte : Las olas superan entre dos y tres veces su altura normal.

: Las olas superan entre dos y tres veces su altura normal. Oleaje muy fuerte: Las olas sobrepasan hasta más de tres veces su altura promedio.

