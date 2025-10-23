HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Sociedad

Alerta en la costa peruana por oleajes anómalos: Marina de Guerra advierte condiciones del 24 al 28 de octubre

El litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, será el primero en experimentar el oleaje ligero el viernes 24. Luego, el litoral central y norte también sentirán sus efectos.

La Marina de Guerra del Perú emite aviso especial por oleaje anómalo en el litoral peruano
La Marina de Guerra del Perú emite aviso especial por oleaje anómalo en el litoral peruano | Foto: composición LR/Andina

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, emitió un aviso especial ante la presencia de un nuevo episodio de oleaje anómalo que afectará el litoral peruano desde el viernes 24 hasta el martes 28 de octubre.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 49, las olas podrían superar su altura habitual, alterando las condiciones del mar en las zonas norte, centro y sur del país, con mayor impacto en las playas abiertas y semiabiertas.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Zonas afectadas por oleajes anómalos en la costa peruana según la Marina de Guerra. Foto: DHN

Zonas afectadas por oleajes anómalos en la costa peruana según la Marina de Guerra. Foto: DHN

PUEDES VER: Carreras técnicas en la Marina de Guerra: conoce los requisitos para postular al examen de admisión Citen

lr.pe

Oleajes anómalos en el litoral peruano: estas son las zonas que serán afectadas

De acuerdo con el aviso, el litoral sur, comprendido entre San Juan de Marcona y Tacna, será el primero en registrar el arribo de oleaje ligero proveniente del suroeste desde la mañana del viernes 24.

En tanto, en el litoral central, las olas llegarán a las zonas entre el Callao y San Juan de Marcona durante la tarde del mismo viernes, mientras que entre Salaverry y el Callao se presentarán desde la tarde del sábado 25. Por su parte, el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, experimentará el fenómeno a partir de la madrugada del domingo 26 de octubre.

La Marina indicó que el fenómeno se mantendrá hasta el martes 28 de octubre, con mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas al suroeste. Asimismo, exhortó a las autoridades regionales, locales y capitanías de puerto a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes o daños materiales.

PUEDES VER: Ascenso de Fuerzas Armadas 2026: más de 600 oficiales suben de grado en la Marina y Ejército tras aprobación del Gobierno

lr.pe

¿Cómo se clasifica el oleaje anómalo en la costa peruana?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú clasifica el estado del mar en la zona costera para facilitar la comprensión de los niveles de riesgo ante oleajes anómalos. Estas categorías permiten a autoridades y ciudadanos tomar decisiones informadas frente a posibles peligros.

Condiciones normales

El mar presenta olas con alturas promedio, dentro de los rangos habituales observados en la zona costera.

Oleaje anómalo

Se refiere al impacto del oleaje que se transfiere desde el océano abierto hacia las zonas costeras, generando condiciones fuera de lo común. Se clasifica en cuatro niveles:

  • Oleaje ligero: Las olas alcanzan hasta un 50 % más de altura respecto a las condiciones normales.
  • Oleaje moderado: Las olas llegan a medir hasta el doble de su altura habitual.
  • Oleaje fuerte: Las olas superan entre dos y tres veces su altura normal.
  • Oleaje muy fuerte: Las olas sobrepasan hasta más de tres veces su altura promedio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Oleaje anómalo deja embarcaciones pesqueras varadas y destruidas en Lambayeque

Oleaje anómalo deja embarcaciones pesqueras varadas y destruidas en Lambayeque

LEER MÁS
Oleaje anómalo inunda Plaza Grau y cierran malecón en La Punta: Gore Callao emitió alerta y restringió el tránsito

Oleaje anómalo inunda Plaza Grau y cierran malecón en La Punta: Gore Callao emitió alerta y restringió el tránsito

LEER MÁS
Tripulante de la Marina fallece en Lambayeque al intentar asegurar embarcaciones durante oleaje anómalo

Tripulante de la Marina fallece en Lambayeque al intentar asegurar embarcaciones durante oleaje anómalo

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

LEER MÁS
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS
Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Sociedad

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025