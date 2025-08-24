Durante las últimas horas, el litoral del Callao ha registrado oleajes anómalos que han generado el ingreso de agua en la Plaza Grau, provocando charcos y acumulación de agua en espacios públicos con acceso libre. Asimismo, en La Punta, las autoridades decidieron cerrar el malecón como medida preventiva ante la intensidad del oleaje. Desde el COER Callao indicaron que ya se encuentran coordinando con las municipalidades la limpieza y restricción de tránsito en las áreas impactadas.