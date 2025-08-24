Oleaje anómalo inunda Plaza Grau y cierran malecón en La Punta: Gore Callao emitió alerta y restringió el tránsito
El Gobierno Regional del Callao, a través del COER, informó sobre la llegada de oleajes anómalos en el litoral chalaco. Indicaron evitar las zonas afectadas mientras se realizan labores de limpieza y supervisión para proteger a la población.
Durante las últimas horas, el litoral del Callao ha registrado oleajes anómalos que han generado el ingreso de agua en la Plaza Grau, provocando charcos y acumulación de agua en espacios públicos con acceso libre. Asimismo, en La Punta, las autoridades decidieron cerrar el malecón como medida preventiva ante la intensidad del oleaje. Desde el COER Callao indicaron que ya se encuentran coordinando con las municipalidades la limpieza y restricción de tránsito en las áreas impactadas.