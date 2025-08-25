HOYSuscripcion LR Focus

Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Sociedad

Oleaje anómalo deja embarcaciones pesqueras varadas y destruidas en Lambayeque

La bravura del mar no solo ha impedido que los pescadores salgan a laborar, sino que también está afectando sus herramientas de trabajo.


Pescadores claman apoyo para obtener ingresos y sostener a su familia.
El oleaje anómalo en el litoral peruano continúa generando estragos en la región Lambayeque. Tras la muerte de un miembro de la Marina de Guerra del Perú, este lunes 25 de agosto se reportó embarcaciones pesqueras varadas y destruidas en la playa del distrito de San José. Esto ha generado preocupación en los hombres de mar, que piden ayuda a las autoridades y aseguraron sentirse desamparados.

Puedes ver: Más de 1.200 alumnos de Chiclayo estudian en locales alquilados pese a que su colegio fue culminado en 2023

El mar muestra su fuerza

La República llegó a la playa San José donde, en las últimas horas, han quedado varadas aproximadamente cinco embarcaciones de diferentes tamaños, según los pescadores. Estas fueron arrastradas por el agua desde este y otros puertos hasta la orilla de esta caleta. Precisamente, una de estas es el navío Rosa Silvia, la cual estaba fondeada en el mar de Santa Rosa, pero las olas se la llevaron.

Sin embargo, otra fue la suerte de la embarcación Mi Angie I, que terminó en pedazos en la playa de San José. Los restos de esta chalana fueron aprovechados por los lugareños, quienes separaron la madera a fin de usarla en la construcción de los corrales para sus animales. En la arena se pudo observar más trozos que pertenecerían a otros barcos que aún no han sido identificados.

Pescadores llevan más de una semana sin trabajar. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Pescadores claman ayuda

El oleaje anómalo en San José y el cierre de 110 puertos a nivel nacional ha impedido que cerca de 300 embarcaciones de esta localidad pesquera salgan a laborar desde hace varios días. Sin otras opciones, los hombres de mar sanjosefinos se han visto obligados a desempeñar otros oficios con el objetivo de llevar dinero a sus familias. Por ello, piden apoyo al Estado con programas de empleabilidad.

"Ya tenemos una semana que no podemos salir a trabajar y eso no le preocupa al Ministerio de la Producción ni a ninguna autoridad, porque nadie se ha acercado a dialogar con los pescadores para conocer la problemática y brindarnos soluciones. Estamos abandonados", declaró el pescador Manuel Pacheco.

Puedes ver: Delincuentes vacían restaurante que estaba próximo a reabrir en Chiclayo

Oleaje cobró una vida

Como se recuerda, el último domingo 24 de agosto, el técnico segundo maniobrista de la Marina de Guerra del Perú, Roberto Tello Bances, perdió la vida cuando cayó al mar de San José mientras trataba de asegurar las embarcaciones. Su cuerpo fue hallado a un kilómetro de distancia. Actualmente, sus restos son velados en su vivienda del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo.

