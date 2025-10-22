Carreras técnicas en la Marina de Guerra: conoce los requisitos para postular al examen de admisión Citen
La Marina de Guerra del Perú abre inscripciones para asimilación de profesionales y técnicos desde el 21 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2025.
- ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano
- ¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu
La Marina de Guerra del Perú inició las inscripciones para el proceso de asimilación de profesionales y técnicos que deseen integrarse a sus filas durante el periodo 2026. El proceso de selección se desarrollará del 21 de octubre al 14 de noviembre y está dirigido a personas con formación técnica o universitaria.
Los postulantes deben demostrar valores, disciplina y habilidades especializadas que les permitan desempeñarse tanto en tierra como en el mar para ingresar al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (CITEN). Los seleccionados podrán incorporarse a la institución como oficiales al servicio de la defensa nacional.
TE RECOMENDAMOS
ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano
¿Qué carreras técnicas busca la Marina de Guerra?
La Marina de Guerra del Perú abrió las inscripciones —del 21 de octubre al 14 de noviembre— para atraer talento en especialidades específicas con el objetivo de renovar y fortalecer sus capacidades operativas. Entre las carreras técnicas requeridas se encuentran:
- Músico de viento metal (especialmente euphonista o trombonista)
- Comunicador audiovisual
- Mecánico automotriz
- Auxiliar en contabilidad
PUEDES VER: Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado
Marina de Guerra del Perú 2026: conoce los requisitos para postular
- Ser peruano de nacimiento o hijo de padres peruanos nacido en el extranjero e inscrito en el consulado respectivo.
- Tener una talla mínima de 1.65 metros (varones) y 1.60 metros (damas).
- Tener entre 20 y 32 años cumplidos al momento de la inscripción.
- Ser declarado apto psicofísicamente por la Dirección de Salud de la Marina o el Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”.
- Aprobar todas las pruebas del concurso y ocupar una vacante según el orden de mérito.
- Mantener un peso acorde al reglamento de Capacidad Psicosomática de los Servicios de Salud de la Marina de Guerra del Perú.
- Contar con el título a nombre de la Nación en la especialidad requerida, obtenido en una institución de educación superior ajena a la Marina.
- No haber sido separado de ninguna escuela o instituto de formación de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional por sanción disciplinaria, insuficiencia profesional o sentencia judicial.
Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Admisión del IESTPN-CITEN a través de la web citen.edu.pe/admision o llamando al 940 115 911, 2017020 o 2016230 (anexo 3282).