¿Javier Velásquez Quesquén encenderá la estrella Aprista? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Vladimiro Montesinos y cabecillas terroristas serán trasladados de la Base Naval del Callao al penal Ancón II

Víctor Polay, Óscar Ramírez Durand y Florindo Eleuterio Flores sentenciados por terrorismo también serán trasladados al penal Ancón II

Vladimiro Montesinos será trasladado a otro penal. Foto: Composición/LR
Vladimiro Montesinos será trasladado a otro penal. Foto: Composición/LR

Mediante redes sociales, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, anunció que Vladimiro Montesinos Torres, y sentenciados por terrorismo como Víctor Polay Campos, Óscar Ramírez Durand y Florindo Eleuterio Flores Hala, serán trasladados al penal Ancón II, en el que se mantendrá el régimen CEREC de máxima seguridad.

Yataco anunció que la medida responde al vencimiento del convenio con la Marina de Guerra del Perú, institución que hasta ahora albergaba a los internos de alta peligrosidad en su sede del Callao.

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Óscar Arriola es el nuevo comandante de la PNP: ¿quién es el reemplazo del suspendido Víctor Zanabría?

"Este régimen garantiza vigilancia permanente y control de cada uno de sus movimientos, las 24 horas del día, y continuará aplicándose en Ancón II para asegurar la disciplina penitenciaria. La decisión se da en un contexto en el que el INPE busca reafirmar el principio de autoridad y responder a la demanda ciudadana de seguridad y firmeza frente a quienes atentaron contra la democracia y la paz en el Perú", señala el INPE en su publicación.

¿Cuáles son las condenas de los internos trasladados?

Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori, cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos en el caso Barrios Altos y La Cantuta, además de múltiples sentencias por corrupción y tráfico de armas.

Víctor Polay Campos, fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue condenado a 35 años de cárcel por terrorismo vinculados a secuestros y atentados. En tanto, Óscar Ramírez Durand, conocido como ‘Feliciano’, exlíder de Sendero Luminoso tras la captura de Abimael Guzmán, cumple cadena perpetua. Lo mismo sucede con Florindo Eleuterio Flores Hala, alias ‘Artemio’, último cabecilla senderista en actividad, quien recibió condena a perpetuidad por terrorismo y narcotráfico.

