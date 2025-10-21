El país de América Latina que tendrá el destino turístico más popular en 2026: no es Lima ni Medellín

La prestigiosa revista National Geographic ha publicado su esperado ranking anual "Best of the World", seleccionando 25 lugares que prometen ser los destinos más vibrantes y significativos para el año que viene. Este listado, elaborado por un equipo global de exploradores, editores y fotógrafos, actúa como la hoja de ruta definitiva para los viajeros que buscan experiencias transformadoras y novedosas. El ranking ha generado especial revuelo en la región al destacar a un país de América Latina como poseedor del gran fenómeno turístico en 2026.

Superando a gigantes consolidados en el sector, la elección de National Geographic para el destino turístico más popular latinoamericano no recayó en centros culturales ni en ciudades con un boom de viajeros reciente, como la capital peruana, Lima, o la innovadora Medellín en Colombia. En su lugar, el gigante editorial ha puesto el foco en una joya costera que conjuga historia, cultura vibrante y eventos de clase mundial.

¿Qué país de América Latina tendrá el destino turístico más popular?

El país de América Latina que se distingue en la lista "Best of the World" de National Geographic es Brasil, con su icónica ciudad de Río de Janeiro como la elegida. Esta selección se debe a un importante resurgimiento cultural y de infraestructura que tendrá su punto álgido en el año. La agenda incluye la reapertura temporal del Museo Nacional de Brasil y la apertura total del Museo Nacional de Bellas Artes, impulsando la escena artística.

Además, Río se posiciona como un destino de alta demanda gracias a eventos masivos como el espectáculo Todo Mundo no Rio en Copacabana y la culminación de renovaciones clave en hoteles icónicos. Estos factores, sumados a la modernización de las experiencias a sus puntos emblemáticos, aseguran que la ciudad será un foco de atención global y un destino imperdible, superando a otras capitales turísticas tradicionales.

Los países que tendrán los mejores destinos turísticos del mundo

National Geographic seleccionó 25 destinos en total. Además del país latinoamericano, aquí se listan algunos de los países y regiones destacados: