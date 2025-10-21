HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina que tendrá el destino turístico más popular en 2026: no es Lima ni Medellín

La selección de National Geographic para el destino turístico más popular de América Latina es una sorpresa superando a la rica cultura de Lima y el auge tecnológico de Medellín.

National Geographic sacó su ranking con los destinos más atractivos para 2026.
National Geographic sacó su ranking con los destinos más atractivos para 2026.

La prestigiosa revista National Geographic ha publicado su esperado ranking anual "Best of the World", seleccionando 25 lugares que prometen ser los destinos más vibrantes y significativos para el año que viene. Este listado, elaborado por un equipo global de exploradores, editores y fotógrafos, actúa como la hoja de ruta definitiva para los viajeros que buscan experiencias transformadoras y novedosas. El ranking ha generado especial revuelo en la región al destacar a un país de América Latina como poseedor del gran fenómeno turístico en 2026.

Superando a gigantes consolidados en el sector, la elección de National Geographic para el destino turístico más popular latinoamericano no recayó en centros culturales ni en ciudades con un boom de viajeros reciente, como la capital peruana, Lima, o la innovadora Medellín en Colombia. En su lugar, el gigante editorial ha puesto el foco en una joya costera que conjuga historia, cultura vibrante y eventos de clase mundial.

¿Qué país de América Latina tendrá el destino turístico más popular?

El país de América Latina que se distingue en la lista "Best of the World" de National Geographic es Brasil, con su icónica ciudad de Río de Janeiro como la elegida. Esta selección se debe a un importante resurgimiento cultural y de infraestructura que tendrá su punto álgido en el año. La agenda incluye la reapertura temporal del Museo Nacional de Brasil y la apertura total del Museo Nacional de Bellas Artes, impulsando la escena artística.

Además, Río se posiciona como un destino de alta demanda gracias a eventos masivos como el espectáculo Todo Mundo no Rio en Copacabana y la culminación de renovaciones clave en hoteles icónicos. Estos factores, sumados a la modernización de las experiencias a sus puntos emblemáticos, aseguran que la ciudad será un foco de atención global y un destino imperdible, superando a otras capitales turísticas tradicionales.

Los países que tendrán los mejores destinos turísticos del mundo

National Geographic seleccionó 25 destinos en total. Además del país latinoamericano, aquí se listan algunos de los países y regiones destacados:

  • Italia: representada por Los Dolomitas y Milán (sede principal de los Juegos Olímpicos de Invierno).
  • Canadá: con dos destinos destacados: Vancouver (sede de la Copa Mundial de la FIFA) y Quebec (por la creación del Parque Nacional Nibiischii).
  • China: Con Pekín (por la incorporación del Eje Central a la UNESCO y mejoras de visado).
  • Turquía: destacando su Costa del Mar Negro como alternativa al Mediterráneo.
  • Marruecos: con la capital Rabat, nombrada Capital Mundial del Libro por la UNESCO.
  • Uzbekistán: por Jiva, con nuevas conexiones de tren de alta velocidad.
  • Ruanda: por el Parque Nacional Akagera, un centro de conservación de rinocerontes.
  • Filipinas: por Manila, que será incluida en la Guía Michelin.
  • Reino Unido (Inglaterra): destacando la ciudad portuaria de Hull.
  • Japón: con la Prefectura de Yamagata, como alternativa al turismo masivo.
  • Estados Unidos: Con las Badlands de Dakota del Norte y el tramo de Oklahoma de la Ruta 66 (por su centenario).
  • Australia: por el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta.
  • Dominica: por su compromiso con la creación de la primera reserva de cachalotes del mundo.
