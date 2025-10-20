HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Illya Kuryaki and The Valderramas vuelve a Lima tras ocho años para un concierto único en ‘Una Noche en Perú’

El dúo argentino Illya Kuryaki and The Valderramas regresa a Lima tras ocho años para encabezar el festival ‘Una Noche en Perú’ en la Arena Monumental, junto a Gondwana y The Sacados.

Illya Kuryaki and The Valderramas se volverán a reencontrar con sus fans peruanos. Foto: Difusión.
Illya Kuryaki and The Valderramas se volverán a reencontrar con sus fans peruanos. Foto: Difusión.

Los fanáticos del funk, el soul y el rap en español están de fiesta. Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, integrantes del legendario dúo argentino Illya Kuryaki and The Valderramas (IKV), regresan a Lima después de ocho años para ofrecer un show único en el festival ‘Una Noche en Perú’, que se realizará el 28 de marzo de 2026 en la Arena Monumental.

El evento reunirá también a las reconocidas bandas Gondwana y The Sacados, en lo que promete ser una jornada cargada de energía y nostalgia. La productora Longplay Entertainment, encargada de organizar el festival, aseguró que la experiencia estará “a la altura de los grandes festivales internacionales” y que será “una noche inolvidable para los fans peruanos”.

¿Cuándo es el concierto de Illya Kuryaki and The Valderramas?

El concierto de Illya Kuryaki and The Valderramas en Lima será el 28 de marzo de 2026 en la Arena Monumental, un recinto que se ha convertido en punto clave para grandes espectáculos en el país. Se espera un lleno total, considerando la larga ausencia del dúo en el Perú y el éxito de sus recientes presentaciones en otros países de la región.

Considerados pioneros del funk y el hip hop en español, Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur formaron Illya Kuryaki and The Valderramas en los años 90 y marcaron a toda una generación con su estilo irreverente, su mezcla de géneros y una identidad visual única.

Temas como ‘Coolo’, ‘Abarajame’, ‘Jennifer del Estero’ y ‘Jugo’ se convirtieron en himnos del rock latino y consolidaron al dúo como una de las bandas más influyentes de la región.

¿Cuándo sale a la venta las entradas para Illya Kuryaki and The Valderramas?

Las entradas para el festival ‘Una Noche en Perú’ estarán a la venta desde este jueves 23 de octubre a través de las plataformas Joinnus y Yape Entradas. Dado el alto nivel de expectativa por el regreso del grupo, se recomienda adquirirlas con anticipación, ya que se prevé que los boletos se agoten rápidamente.

A lo largo de su carrera, IKV ha ganado tres premios Grammy Latino y siete Premios Gardel, además de recibir elogios de la crítica internacional. En su reciente regreso al festival Buena Vibra en Buenos Aires, fueron aclamados por revivir el espíritu noventero que los llevó a la cima.

