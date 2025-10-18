HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      
Sociedad

Declaran en estado de emergencia el distrito de Lurín por 30 días tras ataque a combi de transporte público

El Concejo Municipal de Lurín aprobó declarar en estado de emergencia la seguridad ciudadana con la finalidad de que autoridades ejecuten acciones contra la criminalidad en la zona.

Municipalidad de Lurín exige al Gobierno tomar medidas inmediatas contra inseguridad en el transporte público.
Municipalidad de Lurín exige al Gobierno tomar medidas inmediatas contra inseguridad en el transporte público. | Composición LR | RPP

En una sesión extraordinaria, el Consejo Municipal del distrito de Lurín aprobó declarar en estado de emergencia la seguridad ciudadana por 30 días. La medida fue oficializada en el diario El Peruano el último viernes 17 de octubre.

La acción fue aprobada por el alcalde Juan Raúl Marticorena Pérez, quien rechazó enérgicamente los actos de violencia ocurridos en su localidad. Además, exige a las autoridades que se investigue el caso y se sancione ejemplarmente a los implicados.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tercer recorrido del Señor de los Milagros: a qué hora empieza, desvíos y por qué calles pasará

lr.pe

Exigen tomar acciones al Gobierno

El acuerdo municipal exige al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades competentes tomar acciones contra la criminalidad e inseguridad en el país. Piden no se repliquen los ataques contra el transporte público, tal como el que ocurrió hace dos días y ha cobrado tres víctimas

"No podemos permitir que se prolonguen y que la criminalidad continúe ganando más espacio en nuestro distrito (...) esta lamentable situación es la que penosamente de un tiempo a esta parte vive el país, siendo que en el distrito de Lurín no se debe normalizar estos actos criminales como el ocurrido recientemente y que mantienen en miedo y zozobra a la población, siendo este hecho totalmente reprochable", explica el documento publicado en El Peruano.

PUEDES VER: Policías impiden el paso de fieles en procesión del Señor de los Milagros y se justifican: "Feministas están llegando"

lr.pe

¿Qué pasó en Lurín para que declaren estado de emergencia?

La noche del jueves 16 de octubre una lamentable noticia ensombreció nuevamente el transporte público. Un chofer de nacionalidad venezolana, identificado como Yorber Romero Salazar y su copiloto perdieron la vida tras violento ataque.

De acuerdo con testigos de la zona, el vehículo cubría la ruta Chepén - Lurín, cuando una camioneta y una motocicleta la habrían seguido hasta su último paradero conocido como La Virgen. Tras el atentado, tres personas resultaron heridas y fueron trasladas al Hospital de Villa El Salvador, una de ellas, falleció en las últimas horas por la gravedad de sus heridas.

El paciente de 48 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, con evolución estacionaria y pronóstico reservado, mientras que un joven de 25 años fue referido al Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud para continuar con su tratamiento.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sujetos acaban con la vida de joven tras celebrar su cumpleaños en Tumbes: su amigo también perdió la vida

Sujetos acaban con la vida de joven tras celebrar su cumpleaños en Tumbes: su amigo también perdió la vida

LEER MÁS
Joven sale a recoger sus pertenencias a casa de su primo y ambos aparecen sin vida en miniván en Cañete

Joven sale a recoger sus pertenencias a casa de su primo y ambos aparecen sin vida en miniván en Cañete

LEER MÁS
Un doble crimen, más de 20 puñaladas y un misterioso asesino que no dejó rastros

Un doble crimen, más de 20 puñaladas y un misterioso asesino que no dejó rastros

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros? Sigue el recorrido de la procesión EN VIVO hacia la iglesia del Carmen de Lima.

¿Dónde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros? Sigue el recorrido de la procesión EN VIVO hacia la iglesia del Carmen de Lima.

LEER MÁS
Divise envió a la marcha 5 grupos de policías vestidos de civil

Divise envió a la marcha 5 grupos de policías vestidos de civil

LEER MÁS
Tercer recorrido del Señor de los Milagros: a qué hora empieza, desvíos y por qué calles pasará

Tercer recorrido del Señor de los Milagros: a qué hora empieza, desvíos y por qué calles pasará

LEER MÁS
Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

LEER MÁS
¿Qué otro día sale el Señor de los Milagros? Conoce las fechas y rutas de sus próximos recorridos

¿Qué otro día sale el Señor de los Milagros? Conoce las fechas y rutas de sus próximos recorridos

LEER MÁS
Municipalidad de Miraflores da mantenimiento a Puente de la Paz tras alertas de posibles fallas

Municipalidad de Miraflores da mantenimiento a Puente de la Paz tras alertas de posibles fallas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Sociedad

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros? Ruta de la segunda procesión este sábado 18 de octubre

MTC dispone que motociclistas deberán usar chaleco distintivo y casco desde noviembre, pero solo en estos lugares

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025