Municipalidad de Lurín exige al Gobierno tomar medidas inmediatas contra inseguridad en el transporte público. | Composición LR | RPP

En una sesión extraordinaria, el Consejo Municipal del distrito de Lurín aprobó declarar en estado de emergencia la seguridad ciudadana por 30 días. La medida fue oficializada en el diario El Peruano el último viernes 17 de octubre.

La acción fue aprobada por el alcalde Juan Raúl Marticorena Pérez, quien rechazó enérgicamente los actos de violencia ocurridos en su localidad. Además, exige a las autoridades que se investigue el caso y se sancione ejemplarmente a los implicados.

Exigen tomar acciones al Gobierno

El acuerdo municipal exige al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades competentes tomar acciones contra la criminalidad e inseguridad en el país. Piden no se repliquen los ataques contra el transporte público, tal como el que ocurrió hace dos días y ha cobrado tres víctimas

"No podemos permitir que se prolonguen y que la criminalidad continúe ganando más espacio en nuestro distrito (...) esta lamentable situación es la que penosamente de un tiempo a esta parte vive el país, siendo que en el distrito de Lurín no se debe normalizar estos actos criminales como el ocurrido recientemente y que mantienen en miedo y zozobra a la población, siendo este hecho totalmente reprochable", explica el documento publicado en El Peruano.

¿Qué pasó en Lurín para que declaren estado de emergencia?

La noche del jueves 16 de octubre una lamentable noticia ensombreció nuevamente el transporte público. Un chofer de nacionalidad venezolana, identificado como Yorber Romero Salazar y su copiloto perdieron la vida tras violento ataque.

De acuerdo con testigos de la zona, el vehículo cubría la ruta Chepén - Lurín, cuando una camioneta y una motocicleta la habrían seguido hasta su último paradero conocido como La Virgen. Tras el atentado, tres personas resultaron heridas y fueron trasladas al Hospital de Villa El Salvador, una de ellas, falleció en las últimas horas por la gravedad de sus heridas.

El paciente de 48 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, con evolución estacionaria y pronóstico reservado, mientras que un joven de 25 años fue referido al Hospital Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud para continuar con su tratamiento.

Canales de ayuda

